Án mạng kinh hoàng: Một người bị chém chết trong chòi, một cụ ông 72 tuổi tử vong bên chuồng bò

Xã hội 15/03/2021 23:19

Chiều 15/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho hay, họ đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại huyện Long Phú làm hai người đàn ông tử vong.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, trưa 15/3, người dân trình báo với Công an xã Long Phú (huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) về một vụ giết người xảy ra trên địa bàn ấp Phú Đức.

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 Công an khám nghiệm nơi phát hiện anh Lý nằm chết - Ảnh: Công an Sóc Trăng 

Khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện anh Trần Thanh Lý (43 tuổi) nằm chết trong chòi lá, trên cơ thể có nhiều vết thương.

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 Nơi phát hiện thi thể nghi là của ông Một - Ảnh: Công an Sóc Trăng 

Một nhân chứng khai với công an, khoảng 12h cùng ngày, người này nhìn thấy ông Đoàn Văn Một (72 tuổi, ngụ ấp Phú Đức) cầm dao chém anh Lý nhiều nhát. Ngay lập tức, công an có mặt ở nhà ông Một để xác minh thì phát hiện khu vực gần chuồng bò có xác chết nghi vấn là ông Một. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện con dao tự chế dính máu trong nhà người này. 

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 Đại tá Nguyễn Minh Ngọc (thứ 2 từ trái qua), Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo điều tra vụ án - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ án, Đại tá Nguyễn Minh Ngọc - Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an huyện Long Phú khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức các hoạt động điều tra.

Hiện, vụ án mạng đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

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