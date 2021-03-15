Thấy bé A. (học sinh lớp 5) đang đi học về một mình, Nguyễn Quang Thọ đã nảy sinh ý định đồi bại. Chặn được xe đạp cháu bé, Thọ luồn hai bàn tay vào trong áo sơ mi của A. và thực hiện hành vi sàm sỡ em.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào 11h20 ngày 12/3, Nguyễn Quang Thọ (SN 1978, trú tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) đang đi trên đường thì bắt gặp cháu bé Trần Thị A. (Hà Nội), học sinh lớp 5 của một trường tiểu học. Lúc này, A. vừa tan học và đi xe đạp một mình từ trường về nhà. Kể từ đó, đối tượng đã nảy sinh ý định sàm sỡ.

Thọ đi xe máy lên phía trước đầu xe đạp của cháu bé và tìm cách chặn cháu lại. Sau đó, Thọ đẩy cháu bé dựa lưng vào tường, luồn hai bàn tay vào trong áo sơ mi của cháu bé, tạo nên vết hằn trên ngực. Quá sợ hãi, cháu A. kêu cứu đồng thời luồn qua tay trái Thọ dắt xe chạy về nhà nhưng đối tượng này vẫn đuổi theo. Chỉ đến khi cháu bé chạy về đến nhà, hét to gọi ông thì Thọ mới quay lại và phóng xe máy bỏ đi.

Đối tượng Nguyễn Quang Thọ - Ảnh: Công an nhân dân

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng tiến hành rà soát phạm vi xảy ra sự việc, đồng thời lấy lời khai của nhiều nhân chứng và thu thập hình ảnh của nghi can. Thông qua quá trình điều tra, Đội cảnh sát hình sự phát hiện một đối tượng đi xe Wave màu xanh đen bạc; BKS 29 X5-666.40 được đăng ký xe máy mang tên Nguyễn Quang Thọ.

Ngày 15/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Trì, Hà Nội đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Quang Thọ (SN 1978, trú tại xã La Phù, Hoài Đức, Hà Nội) về hành vi dâm ô trẻ em.

Tại cơ quan điều tra, Thọ đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

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