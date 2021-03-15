Cảnh sát xịt hơi cay, phá cửa khống chế đối tượng sát hại cháu gái 5 tuổi

Xã hội 15/03/2021 11:19

Sau khi gây ra vụ án mạng nghiêm trọng, nghi phạm đã cầm dao cố thủ trong nhà buộc cảnh sát phải xịt hơi cay, phá cửa khống chế đối tượng.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, khoảng 15h ngày 14/3, tại bản Tý, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn xảy ra án mạng nghiêm trọng, nạn nhân là một bé gái 5 tuổi. Kẻ gây án được xác định là Hà Đức Chăn (51 tuổi, trú tại địa chỉ trên).

Theo thông tin điều tra, Chăn đã dùng dao sát hại bé N. (sinh năm 2016, trú tại thôn Trung Tâm, xã Thanh Mai, huyện Chợ Mới) khi cháu đến nhà chơi với cháu ngoại của nghi phạm.

Thời điểm xảy ra vụ án, mẹ và cháu ngoại của nghi phạm cũng có mặt tại hiện trường may mắn được giải thoát an toàn.

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 Vì nghi phạm cố thủ nên lực lượng chức năng buộc phải thực hiện xịt hơi cay và khống chế đối tượng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Sau khi gây án, nam nghi phạm cầm dao cố thủ trong nhà. Về phía lực lượng chức năng, Đại tá Hà Văn Tuyên - Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn và 2 phó giám đốc đã trực tiếp có mặt tại hiện trường nhằm chỉ đạo các lực lượng phối hợp bắt giữ đối tượng.

Sau hơn 1 tiếng đồng hồ vận động nhưng vẫn không thuyết phục được đối tượng đầu thú, lực lượng công an buộc phải thực hiện xịt hơi cay, đồng thời phá cửa khống chế kẻ gây án.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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