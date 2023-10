Bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM vào ngày 18/1/2019 bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố bị can, nhưng bà này đã rời khỏi nơi cư trú. Ngoài việc khám xét nhà bà Lan tại quận 2, TP.HCM, Bộ Công an cũng đã phong tỏa số tiền hơn 50.000 USD trong tài khoản của bị cáo.