Đà Nẵng: Nam thanh niên đi xe biển giả, sàm sỡ giáo viên và nữ sinh

Qua quá trình mật phục, lực lượng chức năng đã “tóm gọn” nam thanh niên đi xe biển giả, đang có hành vi sàm sỡ một nữ sinh.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, vào ngày 14/3, Công an xã Hòa Châu (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cho biết, đơn vị này đang tạm giữ một nam thanh niên để điều tra về hành vi sàm sỡ nhiều giáo viên, học sinh trên địa bàn.

Trước đó, Công an xã Hòa Châu liên tục nhận được tin báo của các trường và người dân trên địa bàn về việc một đối tượng nam thường xuyên có hành vi sàm sỡ đối với các cô giáo, nữ sinh.

Đối tượng T.N.Q. - Ảnh: Giao Thông

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã mật phục và bắt quả tang đối tượng T.N.Q. (20 tuổi, trú thôn La Thọ 3, xã Điện Hòa, TX Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đang có hành vi sàm sỡ đối với một nữ sinh lớp 11 Trường THPT Phan Thành Tài khi nữ sinh đang trên đường đến trường.

Tinh vi hơn trong hành tung phạm pháp của mình, Q. đã sử biển số xe giả mỗi lần sàm sỡ như vậy. Được biết, đối tượng Q. đã nhiều lần sàm sỡ phụ nữ khi đi qua các đoạn đường vắng, từng bị Công an Quảng Nam xử phạt hành chính về hành vi này.

Hiện Công an xã Hòa Châu đang tiếp tục điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/da-nang-nam-thanh-nien-di-xe-bien-gia-sam-so-giao-vien-va-nu-sinh-398617.html