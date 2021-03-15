Mới đây, ông Võ Hoàng Yên đã lên tiếng về những mâu thuẫn giữa ông và vợ chồng đại gia Dũng “lò vôi”. Theo đó, ông chia sẻ tình trạng “bị bôi nhọ” khiến ông luôn nghĩ đến cái chết.

Ông Võ Hoàng Yên cho rằng việc mình đi làm từ thiện đã kéo dài 15 năm nay chứ không phải mới xuất phát từ lúc gặp vợ chồng chủ Khu du lịch Đại Nam. Vị lương y còn khẳng định trong các hồ sơ, chứng từ, không có dấu hiệu nào của bất minh tài chính. Vả lại, ông cũng không hề trốn tránh sự việc nên không thể gọi là lừa đảo được. "Nếu tôi sai, tôi ngang ngược, anh Dũng băm nát đời tôi, tôi cũng cam lòng. Còn hiện tại, tôi không biết tôi có lỗi gì", ông Yên chia sẻ với báo Dân Việt. Theo lời của ông Võ Hoàng Yên, số tài khoản ngân hàng dùng để “giao dịch” với vợ chồng ông Dũng là do vợ chồng ông tự lập cho, chuyển tiền tỷ vào và chỉ nói: “Thầy Yên cứ cầm làm từ thiện đi”. Vị lương y cho rằng cặp vợ chồng vị đại gia chỉ chuyển tiền vào mà không hề viết nội dung gì cho ông mỗi lần chuyển.

Nói về việc tại sao tiền từ thiện lại được chuyển vào nhiều tài khoản của người nhà mình như câu chuyện bố vợ ông Yên đã từng nhận 12 tỷ từ bà Nguyễn Phương Hằng (vợ ông Dũng “lò vôi”) thì ông Yên trả lời: “Tôi không biết chuyện đó”. Ông còn khẳng định sẽ bán hết các loại sổ đỏ để trả nợ trong vòng 3 ngày, chỉ chừa lại căn nhà cho ba mẹ thôi. Ông Võ Hoàng Yên trong một lần chữa bệnh cho người dân huyện Tiên Phước (Quảng Nam) - Ảnh: Lao Động “Tôi thề không lấy 1 đồng xu xài riêng. Tôi biết luật mà. Tôi từng học đại học Luật mà. Tôi đâu thể làm 14 năm, có danh dự rồi thì… đốt hết. Tôi đâu có ngu”, ông Yên nhấn mạnh.

Trong suốt cuộc trao đổi, ông Yên nhiều lần khẳng định việc mình không vay, không mượn gì từ vợ chồng ông Dũng. Vị lương y cũng không quên dẫn chứng những chứng từ, trích lục ngân hàng mỗi lần ông đi mua đất hay xây chùa từ thiện… Chuyện trung tâm chữa bệnh cũng được ông Võ Hoàng Yên đề cập. Theo đó, ông xác nhận vợ chồng bà Hằng có xây dựng nơi này để ông chữa bệnh, tuy nhiên vì làm không nổi nên ông đã thôi. Còn những vật chất cá nhân khác như xe hay nhà, ông Yên đều tự mua bằng tài khoản của mình, chứ không phải từ tiền nữ doanh nhân chuyển cho mình. Về việc từng kê thuốc trị bệnh cho ông Huỳnh Uy Dũng (Dũng “lò vôi”), ông Yên cho rằng mình không dám nhận công đã cứu được vị đại gia, đó là do “số anh Dũng mạnh khỏe”. Vị lương y cũng không quên “trách móc” ông Dũng: “Nhưng anh Dũng không thương tôi, nghe chị Hằng xác nhận mà quên, đánh tôi cỡ đó. Giờ tôi không còn một chút uy tín gì nữa”. Tính đến thời điểm hiện tại, câu chuyện “bất minh tài chính” giữa vợ chồng ông Dũng “lò vôi” và ông Võ Hoàng Yên vẫn chưa có hồi kết, cũng chưa có xác thực nào chính thức từ cơ quan chức năng. Thế nhưng, ngược lại với sự quyết liệt “tìm chân tướng sự thật” của bà Nguyễn Phương Hằng thì ông Yên đã bày tỏ tình trạng của mình sau tất cả những lùm xùm suốt thời gian gần đây: “Mấy ngày nay tôi chỉ muốn tự tử. Chuyện này làm tôi quẫn. Ngày mai còn bôi nhọ tôi nữa, tôi sẽ tự tử, tôi chết luôn”.

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