TP.HCM: Quay clip nhạy cảm để chiều lòng bạn trai, thiếu nữ 24 tuổi bị dọa tống tiền

Xã hội 15/03/2021 17:07

Nhiều lần Lã Đức Duy (21 tuổi, quê Nam Định) ngỏ ý muốn bạn gái đến nơi ở của mình để “tâm sự” nhưng chị N. không đồng ý. Tuy nhiên để chiều lòng bạn trai quen qua mạng, cô gái này đã “lọt lưới” đối tượng khi chủ động gửi y những hình ảnh, clip nhạy cảm của mình…

Theo nguồn tin từ báo Công lý, cách đây khoảng vài tháng trước, Lã Đức Duy quen chị N. (24 tuổi) qua mạng xã hội và cả hai nảy sinh tình cảm.

Trong quá trình nói chuyện, Duy nhiều lần muốn bạn gái đến nơi ở của mình để "tâm sự" nhưng bạn gái từ chối. Tuy nhiên, khi Duy đề nghị bạn gái gửi cho mình một số hình ảnh nhạy cảm để ngắm thì được chị N. đồng ý. Cụ thể, chị N. đã tự chụp ảnh khỏa thân và quay clip nhạy cảm để chiều lòng bạn trai.

Sau khi có những clip này, Duy nảy sinh ý định tống tiền chị N. Duy lập tài khoản mạng xã hội khác tên Tùng, để ảnh đại diện là người đàn ông xăm trổ cầm dao rồi nhắn tin đe dọa chị N. phải chuyển 50 triệu đồng.

Lo lắng hình ảnh bị phát tán, chị N. nhiều lần chuyển khoản cho Duy số tiền 34 triệu đồng.

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 Đối tượng Lã Đức Duy - Ảnh: Báo Công lý 

Trong đó, hai ngày đầu tháng 3/2021, khi đưa 23 triệu, chị N. yêu cầu Duy viết giấy cam kết, quay clip xác nhận xóa hình ảnh nhạy cảm. Tuy nhiên, Duy tiếp tục yêu cầu cô gái gửi thêm 20 triệu đồng.

Đến trưa ngày 13/3, khi Duy đến quán nước ở đường Alexandre De Rhode (phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM) để nhận tiền thì bị công an bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Duy bước đầu khai nhận đã tiêu hết số tiền chị N. gửi, sau đó y tạo một tài khoản mạng xã hội khác rồi gửi hình ảnh nhạy cảm vào danh sách bạn bè của chị N.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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