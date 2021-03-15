Khi tháo chạy đến trước khu vực cửa hàng Viettel Store, nam thanh niên bị nhóm đối thủ truy sát và chém gục, dẫn tới tử vong.

Theo nguồn tin từ Đời Sống & Pháp Luật, đại diện Công an tỉnh Nam Định cho biết, Công an huyện Trực Ninh đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra nguyên nhân vụ một nam thanh niên bị chém tử vong ngay trước cửa hàng Viettel Store.

Thông tin điều tra ban đầu cho hay vào khoảng 21h ngày 14/3, tại khu vực cửa hàng Viettel Store cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh xảy ra vụ dùng hung khí dẫn đến chết người.

Hiện trường vụ truy sát - Ảnh: Đời Sống & Pháp Luật

UBND huyện Trực Ninh cho biết vào 21h tối 14/3, bất ngờ xuất hiện hai nhóm người truy đuổi, đánh nhau trên địa bàn. Khi đến trước cửa hàng Viettel Store (địa chỉ 98 phố Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ), một thanh niên chạy vào trong khu vực cửa hàng và bị chém gục ngay tại chỗ. "Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi", lãnh đạo UBND huyện nói.

Người dân chứng kiến cho hay nạn nhân đã bị một nhóm đối tượng rượt đuổi và chém gục. Chỉ khi thấy nam thanh niên đã nằm bất động, nhóm đối tượng gây án mới rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin trình báo, Công an huyện Trực Ninh kết hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi. Đến ngày 15/3, Công an huyện Trực Ninh đã triệu tập, tạm giữ một số người liên quan đến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện, vụ truy sát vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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