Đi đòi nợ tiền hát karaoke, 3 nhân viên của quán bị 'con nợ' chém thương vong

Xã hội 14/03/2021 15:01

Khi đi đòi nợ tiền hát karaoke, 3 nam thanh niên bất ngờ bị con nợ rút dao chống trả. Hậu quả. 1 người tử vong, 2 người bị trọng thương.

Theo nguồn tin từ Đời Sống và Pháp luật, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảng 14h ngày 12/3, tại quán trà chanh 1945 thuộc xóm Trại (xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên) xảy ra vụ xô sát dẫn đến 1 người tử vong.

Cụ thể, nhóm đối tượng gồm Trần Văn Th. (SN 1976, trú tại xóm Đài Hòa, xã Tây Đằng, huyện Ba Vì, TP. Hà Nội),  Dương Đình Th. (SN 2003, trú tại xóm Chiềng, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên), Lê Huỳnh Đ. (SN 2003, trú tại xóm Đông Tiến, xã Bình Long, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đều là nhân viên của quán karaoke Dragon thuộc phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên. Vào khoảng thời gian trên, cả 3 đã xảy ra mâu thuẫn với Đặng Đức Đ. (SN 2005, trú tại xóm Bến, xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên).

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Đối tượng Đặng Đức Đ. - Ảnh: Đời Sống và Pháp Luật 

Theo điều tra ban đầu, do Đặng Đức Đ. nợ 11 triệu đồng tiền hát quán karaoke Dragon nên 3 nhân viên của quán đã đi tìm Đặng Đức Đ. để đòi nợ tiền hát karaoke. Khi 3 đối tượng trên bắt gặp “con nợ” đang ở quán trà chanh 1945 thì cả 3 xông vào trong quán đánh Đ.

Lúc đó, Đặng Đức Đ. đã lấy ra một con dao nhọn đâm Th., T., Đ. bị thương rồi cầm dao bỏ chạy. Hậu quả, Th., T., Đ. được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Yên Bình, thị xã Phổ Yên. Tuy nhiên, Trần Văn Th. bị thương nặng nên đã tử vong.

Nhận được tin trình báo, lực lượng chức năng đã tổ chức truy xét đối tượng. Đến 19h cùng ngày, lực lượng Công an đã bắt được đối tượng Đặng Đức Đ. khi đang lẩn trốn tại khu vực xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

Hiện lực lượng công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

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