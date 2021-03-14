Hô ‘cháy xe’ rồi thực hiện chiêu trò lừa đảo

Xã hội 14/03/2021 10:58

Đối tượng thường nhắm đến những người phụ nữ đi xe tay ga một mình, sau đó sẽ hô lên “cháy cháy” rồi thực hiện chiêu trò lừa đảo.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, vào ngày 14/3, Công an huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), đã tạm giữ Đặng Văn Phước (32 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra, chiều tối 13/3, chị Nguyễn Thị Hồng Sương (ngụ tỉnh Đồng Nai) chạy xe máy lưu thông trên quốc lộ 1 thì có nghe tiếng Phước hô “cháy cháy”, sau đó vượt lên chặn xe chị Sương và nói chị tấp vào lề để kiểm tra. Lúc này, cả hai người đang ở đoạn ngã tư Lương Phú, thuộc xã Long An. 

Phước nhanh tay mang ra một cục chớp đèn tín hiệu bị cháy đã chuẩn bị sẵn và nói rằng đã được lấy ra từ xe chị Sương rồi đề nghị nạn nhân thay phụ tùng này với giá 500.000 đồng.

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 Phước tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân 

Người dân phát hiện sự mờ ám trong hành vi của Phước nên đã gọi điện thoại báo cơ quan Công an.

Tại cơ quan điều tra, Phước còn thừa nhận từ đầu năm đến nay, với thủ đoạn tương tự, y đã thực hiện 3 vụ lừa đảo trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Theo cơ quan Công an, đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản thường xảy ra trên các tuyến giao thông, nhất là tuyến quốc lộ. Kẻ lừa đảo nhắm đến những phụ nữ điều khiển xe tay ga, đi một mình. Cách đây 2 năm trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn thị xã Cai Lậy, huyện Cai Lậy và Châu Thành đã từng xảy ra các vụ lừa đảo tương tự. 

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Cục chớp tín hiệu giao thông được đối tượng sử dụng để lừa đảo - Ảnh: Công an nhân dân  

Thông qua những sự việc nêu trên, lực lượng chức năng đã tăng cường tuần tra kiểm soát, phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc và tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác.

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