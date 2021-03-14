Đắk Nông: Chém chủ quán game trọng thương rồi bỏ trốn

Xã hội 14/03/2021 07:36

Phát sinh mâu thuẫn trong lúc quản lý quán game bắn cá, đối tượng đã chém người trọng thương 48% rồi bỏ trốn.

Theo Pháp luật Plus đưa tin, ngày 13/3, Công an TP Gia Nghĩa (Đắk Nông) cho biết, vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Trần Nga (SN 1990, trú phường Nghĩa Đức, TP Gia Nghĩa) khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.

Trước đó, tháng 7/2020, anh trai của Nga và chị Tô Thị Diễm Tuyết (trú TP Gia Nghĩa) cùng nhau góp vốn mở một quán Game bắn cá 6D tại phường Nghĩa Tân, đồng thời thuê Nga quản lý quán.

Tuy nhiên khi làm việc, giữa chị Tuyết và Nga đã xảy ra mâu thuẫn nên đến tháng 8/2020, Nga bị nghỉ việc.

Ngày 11/8, Nga cầm dao đến quán game nói trên chém chị Tuyết bị thương tích 48%.

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 Đối tượng Hoàng Trần Nga - Ảnh: Pháp luật Plus

Công an TP Gia Nghĩa ra quyết định khởi tố vụ án đối với Hoàng Trần Nga về tội cố ý gây thương tích. Do đối tượng đã bỏ trốn, đến ngày 7/1/2021, cơ quan công an ra quyết định truy nã đặc biệt nguy hiểm đối với Nga.

Đến ngày 9/3, Công an TP Gia Nghĩa bắt giữ Nga khi y đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh.

Hiện, vụ việc chém người vẫn đang tiếp tục được lực lượng chức năng điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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