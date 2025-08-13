Nghe tiếng khóc, người dân sốc nặng khi phát hiện trẻ sơ sinh không mặc quần áo bị mắc kẹt giữa hai bức tường

Người dân địa phương đã nghe thấy tiếng khóc của một em bé ở Cavite, Philippines, vào ngày 4/8. Khi đến kiểm tra, họ đã vô cùng sốc khi phát hiện một đứa trẻ sơ sinh không mặc quần áo bị mắc kẹt giữa hai bức tường.

