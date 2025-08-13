Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 13/8, chị A. mẹ của cháu bé G.M, cho biết chị đã gửi con vào Trường mầm non Ánh Bình Minh (xã Đông Thạnh) từ ngày 5/5 vừa qua. Chị hoàn toàn tin tưởng cô chủ trường vì những lời lẽ nhiệt tình và thấu hiểu. Tuy nhiên, đằng sau sự tin tưởng đó là một sự thật kinh hoàng.

Gần đây, chị phát hiện con có những hành vi lạ và linh cảm có điều bất ổn nên đã chuyển trường cho con. Sau một tuần học ở trường mới, chị mới bàng hoàng và suy sụp khi biết con mình đã bị bạo hành tàn bạo.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ trở thành nạn nhân bạo hành. Tôi luôn theo dõi con, trao đổi với nhà trường, nhưng mọi thứ đều bị cô giáo thao túng tâm lý, khiến em đặt niềm tin sai chỗ", chị A. nghẹn ngào chia sẻ.

Theo chị A. trong suốt 3 tháng qua, con chị đã phải chịu đựng những hành vi ác độc: Dùng kéo hăm dọa, khiến bé hoảng loạn tinh thần (đã có clip ghi lại). Dùng kim hăm dọa và chích vào chân khiến bé chảy máu. Hành vi này không có clip nhưng được một cô giáo nghỉ việc kể lại, và gia đình có hình ảnh cô giáo cầm kim.

Chị A. cho biết trước đây con chị từng học qua 3 trường mầm non khác nhưng chưa bao giờ bị mắng vốn. "Con tôi hiếu động nhưng chưa bao giờ quậy phá đến mức phải bị hành hạ như vậy", chị nói.

Hiện tại, gia đình chị H. đang rất hoảng loạn và suy sụp. "Dù có bao nhiêu lời xin lỗi hay đền bù từ nhà trường cũng không thể xoa dịu được nỗi đau này. Một đứa bé 4 tuổi đã phải chịu đựng quá nhiều", chị A. bày tỏ.

Điều đáng nói, theo tìm hiểu của chị A. cô Hường, người trực tiếp bạo hành con chị, đã từng bị "phốt" bạo hành trẻ em nhưng vẫn được tiếp tục làm việc. Bên cạnh đó, chị cho rằng Trường mầm non Ánh Bình Minh nghi không có giấy phép kinh doanh hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động hơn 4 tháng nay.

Hình ảnh cô giáo bạo hành bé 4 tuổi suốt 3 tháng, đỉnh điểm người này còn dùng kim tiêm, tiêm vào chân, dùng kéo đe dọa bé - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, UBDN xã đã thành lập tổ công tác xuống Trường Mầm non Ánh Bình Minh để kiểm tra.

Qua kiểm tra, cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động. Tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1980) tháo bảng, viết cam kết về việc chấm dứt hoạt động nhận giữ trẻ khi chưa được cấp phép.

"Riêng về vấn đề cơ sở này có xảy ra bạo hành hay không, Công an xã Đông Thạnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ", lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh cho hay.