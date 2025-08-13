Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Đời sống 13/08/2025 16:54

Một phụ huynh vừa chia sẻ câu chuyện đau lòng về việc con trai 4 tuổi của mình bị bạo hành tại một điểm trường mầm non nghi không phép ở xã Đông Thạnh (huyện Hóc Môn cũ, TP.HCM). Công an đang lập hồ sơ xử lý vụ việc.

 

Theo thông tin từ báo Dân Việt, ngày 13/8, chị A. mẹ của cháu bé G.M, cho biết chị đã gửi con vào Trường mầm non Ánh Bình Minh (xã Đông Thạnh) từ ngày 5/5 vừa qua. Chị hoàn toàn tin tưởng cô chủ trường vì những lời lẽ nhiệt tình và thấu hiểu. Tuy nhiên, đằng sau sự tin tưởng đó là một sự thật kinh hoàng.

 

"Tôi chưa bao giờ nghĩ con mình sẽ trở thành nạn nhân bạo hành. Tôi luôn theo dõi con, trao đổi với nhà trường, nhưng mọi thứ đều bị cô giáo thao túng tâm lý, khiến em đặt niềm tin sai chỗ", chị A. nghẹn ngào chia sẻ.

Gần đây, chị phát hiện con có những hành vi lạ và linh cảm có điều bất ổn nên đã chuyển trường cho con. Sau một tuần học ở trường mới, chị mới bàng hoàng và suy sụp khi biết con mình đã bị bạo hành tàn bạo.

Theo chị A. trong suốt 3 tháng qua, con chị đã phải chịu đựng những hành vi ác độc: Dùng kéo hăm dọa, khiến bé hoảng loạn tinh thần (đã có clip ghi lại). Dùng kim hăm dọa và chích vào chân khiến bé chảy máu. Hành vi này không có clip nhưng được một cô giáo nghỉ việc kể lại, và gia đình có hình ảnh cô giáo cầm kim.

Chị A. cho biết trước đây con chị từng học qua 3 trường mầm non khác nhưng chưa bao giờ bị mắng vốn. "Con tôi hiếu động nhưng chưa bao giờ quậy phá đến mức phải bị hành hạ như vậy", chị nói.

Hiện tại, gia đình chị H. đang rất hoảng loạn và suy sụp. "Dù có bao nhiêu lời xin lỗi hay đền bù từ nhà trường cũng không thể xoa dịu được nỗi đau này. Một đứa bé 4 tuổi đã phải chịu đựng quá nhiều", chị A. bày tỏ.

Điều đáng nói, theo tìm hiểu của chị A. cô Hường, người trực tiếp bạo hành con chị, đã từng bị "phốt" bạo hành trẻ em nhưng vẫn được tiếp tục làm việc. Bên cạnh đó, chị cho rằng Trường mầm non Ánh Bình Minh nghi không có giấy phép kinh doanh hoạt động nhưng vẫn ngang nhiên hoạt động hơn 4 tháng nay.

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM - Ảnh 1
Hình ảnh cô giáo bạo hành bé 4 tuổi suốt 3 tháng, đỉnh điểm người này còn dùng kim tiêm, tiêm vào chân, dùng kéo đe dọa bé - Ảnh: Báo Dân Việt

Theo thông tin từ báo Dân trí, lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh, cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin, UBDN xã đã thành lập tổ công tác xuống Trường Mầm non Ánh Bình Minh để kiểm tra. 

Qua kiểm tra, cơ sở này không đủ điều kiện hoạt động. Tổ công tác đã yêu cầu chủ cơ sở là bà Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1980) tháo bảng, viết cam kết về việc chấm dứt hoạt động nhận giữ trẻ khi chưa được cấp phép.

"Riêng về vấn đề cơ sở này có xảy ra bạo hành hay không, Công an xã Đông Thạnh vẫn đang phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục xác minh, làm rõ", lãnh đạo UBND xã Đông Thạnh cho hay.

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Tại Nhật Bản, 2 thanh niên Việt Nam đã cứu sống 2 em bé người Nhật tại bờ biển Gotenba thuộc tỉnh Mie vào chiều 11/8.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo hành tin moi bạo hành trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 6 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Sao quốc tế 1 giờ 22 phút trước
Tôi và chồng của cô bạn thân đau đớn phát hiện bị ‘cắm sừng’ khi vô tình hỏi nhau một câu

Tôi và chồng của cô bạn thân đau đớn phát hiện bị ‘cắm sừng’ khi vô tình hỏi nhau một câu

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Video 2 giờ 0 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/8/2025,Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/8/2025,Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Tâm sự 2 giờ 30 phút trước
Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Hai du khách tử vong ở Lâm Đồng là học sinh lớp 11: Nạn nhân chưa kịp di chuyển đã bị đất vùi lấp

Vụ lãnh 6 năm tù do nuôi gà lôi trắng: Người chồng được trở về nhà, cấm đi khỏi nơi trú

Vụ lãnh 6 năm tù do nuôi gà lôi trắng: Người chồng được trở về nhà, cấm đi khỏi nơi trú

Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Công an vào cuộc vụ thầy giáo đến tận nhà tát liên tiếp vào mặt học sinh

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"

Lời cầu cứu của cha ruột bé gái 14 tuổi bị mẹ đưa đi bán dâm ở TP.HCM: 'Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa"