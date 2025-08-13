Gia đình nữ sinh lớp 9 cho biết, qua kiểm tra camera an ninh, họ bàng hoàng phát hiện em đã lên chiếc ô tô màu đen cùng một người lạ.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 12/8, Công an phường Khương Đình, TP Hà Nội, cho biết, đang tiếp nhận và xác minh thông tin về việc cháu H.T.P (sinh năm 2010; quê ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện tạm trú tại ngõ 161 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình) rời khỏi nhà từ tối 10/8 đến nay chưa trở về.

Thông tin từ gia đình cho hay, qua kiểm tra camera an ninh, họ bàng hoàng phát hiện H.T.P đã lên một chiếc ôtô màu đen cùng một người lạ. Kể từ đó, gia đình hoàn toàn mất liên lạc với H.T.P.

Cháu H.T.P (sinh năm 2010; quê ở xã Anh Sơn, tỉnh Nghệ An, hiện tạm trú tại ngõ 161 Nguyễn Xiển, phường Khương Đình) mất tích sau buổi liên hoan. Ảnh: Báo Lao Động.

Theo anh Hoàng Văn Tình (sinh năm 1991) - chú ruột của P, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên dịp nghỉ hè, P đã ra Hà Nội thuê trọ để đi làm thêm hơn một tháng nay. H.T.P ở cùng một người bạn, còn anh trai thuê phòng trọ bên cạnh. Cả hai anh em cùng làm một nơi.

Cũng theo lời kể của gia đình, tối 10/8, P cùng anh trai và một số người bạn dự buổi liên hoan. Sau khi ăn uống, P kêu đau bụng và xin phép về phòng trước. Tưởng chuyện bình thường nên mọi người không để ý. Nhưng khi quay về không thấy H.T.P đâu, gọi mãi không được, anh mới tá hỏa đi tìm.

Theo thông tin trên VietNamNet, qua kiểm tra camera an ninh, gia đình bàng hoàng phát hiện Phương đã lên một ô tô màu đen cùng người lạ. Kể từ đó, gia đình không thể liên lạc được với em.

Mẹ của Phương vì quá lo lắng đã khóc ngất nhiều lần. Trong tiếng nấc nghẹn, bà chỉ thốt lên: “Không biết họ bắt con, lừa con… Họ có cho con ăn không…”.

Hiện gia đình tha thiết kêu gọi mọi người chia sẻ thông tin để sớm tìm được Phương. Ai biết hoặc nhìn thấy cháu ở đâu, xin báo ngay cho gia đình theo số: 0973.629.942 – 0967.199.783 – 033.565.2374.

