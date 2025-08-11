Làm việc với công an, chị M. cho biết, mình là quản lý một cửa hàng sách tại TPHCM. Do đang nợ công ty 35 triệu đồng, chị nảy sinh ý định "trốn nợ".

Theo thông tin báo Dân Trí , ngày 11/8, Công an phường Xuân Hòa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã lấy lời khai của chị N.P.M. (SN 1994, ngụ TPHCM) để làm rõ sự việc cô gái bỗng dưng "mất tích" sau khi lên chiếc xe ôm công nghệ.

Trong những ngày rời nhà, chị M. không sử dụng mạng xã hội, không đọc báo nên không hay biết việc mình "bỗng dưng mất tích" đã được gia đình đăng tin tìm kiếm.

Ngày 6/8, chị đặt xe ôm công nghệ từ nhà đến Bưu điện TPHCM, rồi tiếp tục di chuyển đến công viên Biên Hòa (Đồng Nai) và thuê xe ôm đến một nhà nghỉ tại đây. Sau khi ở lại qua đêm, sáng 7/8 chị đón xe khách lên Đà Lạt.

Đến ngày 9/8, khi đang ở Đà Lạt, chị tình cờ đọc được thông tin gia đình và công an đang tìm kiếm mình. Chị sau đó nhắn tin về trấn an gia đình, đồng thời bị lực lượng chức năng tìm thấy tại một nhà nghỉ ở Đà Lạt.

"Tôi nhận ra hành động của mình là sai, đã không quan tâm đến mọi người và cũng không nghĩ việc bỏ đi sẽ gây ảnh hưởng như thế nào", chị M. nói với báo Dân Trí.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, ngày 8/8, chị Nguyễn Phương Lan (36 tuổi) chia sẻ với phóng viên về việc em gái mình, Nguyễn Phương M. (31 tuổi), bị mất tích. Theo lời chị Lan, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 6/8, chị m. rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa để đi làm như thường lệ.

Hình ảnh chị M. lên xe công nghệ sau đó "mất tích" nhiều ngày. Ảnh: Báo Lao Động.

Tuy nhiên, 30 phút sau, công ty gọi về báo chị M. không đến nơi làm việc. Chị Lan gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được với em gái. Quá lo lắng, chị Lan về nhà kiểm tra camera an ninh và phát hiện vào khoảng 8 giờ cùng ngày, chị M. đã lên một chiếc xe ôm công nghệ rời khỏi nhà, sau đó thì mất liên lạc hoàn toàn.

"Trước đó, em gái tôi hoàn toàn bình thường. Thời điểm rời khỏi nhà, M. mặc áo thun đen, quần jean xanh nhạt, mang balo màu kem. Cả gia đình tôi đang rất lo lắng, chia nhau đi tìm M.", chị Lan nói.

Vào cuộc điều tra, Công an TPHCM xác định chị M. không bị "bắt cóc online", chỉ là bỏ nhà đi vì nợ nần.