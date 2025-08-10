Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online

Đời sống 10/08/2025 12:42

Theo nội dung bài viết, Mai rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị bắt cóc online.

Theo thông tin báo Dân Trí, sáng 10/8, chia sẻ với phóng viên, chị Nguyễn Phương Lan (SN 1989) cho biết, gia đình đã tìm thấy em gái Nguyễn Phương Mai (SN 1994) sau hơn 3 ngày mất liên lạc. 

Sáng cùng ngày, trang fanpage Nhã Nam thư quán (nơi Phương Mai làm việc) cũng đăng tải thông tin đã tìm thấy nhân viên. Theo nội dung bài viết, Mai rời nhà vì lý do cá nhân, không phải bị bắt cóc online. 

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online - Ảnh 1
Hình ảnh cô gái mất liên lạc với gia đình ở phường Xuân Hòa. Ảnh: Báo Dân Trí. 

"Sáng nay, Mai đã trở về nhà an toàn. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng, tận tâm của cơ quan chức năng, cùng với sự hỗ trợ của đông đảo cộng đồng, báo chí. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lực lượng công an và các đơn vị chức năng đã phối hợp, điều tra và giúp đỡ gia đình, công ty, để bạn Mai được tìm thấy an toàn trong thời gian ngắn nhất", đại diện nhà sách Nhã Nam đăng tải trên fanpage.

Như trước đó báo Lao Động đưa tin, chị Nguyễn Phương Mai (31 tuổi), rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa, sau đó mất liên lạc với gia đình. Chị Mai được camera an ninh ghi lại khoảnh khắc lên một chiếc xe ôm công nghệ.

Đã tìm thấy cô gái mất liên lạc với gia đình sau chuyến xe ôm ở TP.HCM, không phải bị bắt cóc online - Ảnh 2
Nguyễn Phương Mai (31 tuổi) đã về nhà sau nhiều ngày mất tích. Ảnh: Báo Lao Động.

Ngày 8/8, chị Nguyễn Phương Lan (36 tuổi) chia sẻ với phóng viên về việc em gái mình, Nguyễn Phương Mai (31 tuổi), bị mất tích. Theo lời chị Lan, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 6.8, chị Mai rời khỏi nhà trên đường Hoàng Sa để đi làm như thường lệ.

Tuy nhiên, 30 phút sau, công ty gọi về báo chị Mai không đến nơi làm việc. Chị Lan gọi điện nhiều lần nhưng không liên lạc được với em gái. Quá lo lắng, chị Lan về nhà kiểm tra camera an ninh và phát hiện vào khoảng 8 giờ cùng ngày, chị Mai đã lên một chiếc xe ôm công nghệ rời khỏi nhà, sau đó thì mất liên lạc hoàn toàn.

Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy, hơn 8h cùng ngày, Mai lên xe ôm công nghệ rồi rời khỏi nhà, sau đó mất liên lạc với gia đình. Gia đình chị Lan đã đến Công an phường Xuân Hòa trình báo ngay sau đó.

Gia đình lo lắng ráo riết tìm cô gái mất liên lạc 2 ngày sau khi rời nhà đi làm

Sáng 6/8, chị Nguyễn Phương Mai rời nhà trên đường Hoàng Sa, phường Xuân Hòa bằng xe ôm công nghệ để đi làm.

