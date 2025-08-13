Người cha nhớ lại, khi đó, thấy con khó thở và tím tái, cả nhà vội vàng đưa U. vào Bệnh viện Nhi đồng 2 kiểm tra. Sau những xét nghiệm ban đầu, bác sĩ cho biết U. bị tiểu đường type 1. Sau thời gian can thiệp, dần dần U. phải tiêm insulin mỗi ngày, tái khám kiểm tra đường huyết liên tục và phải siết chặt việc ăn uống.

Theo thông tin từ báo Dân trí, N.K.P.U (16 tuổi), con gái đầu lòng của anh Minh, được phát hiện mắc bệnh nguy hiểm khi mới 7 tháng tuổi.

Năm 2019, sau nhiều mâu thuẫn, anh Minh và vợ ly hôn. Ban đầu, anh nhận trách nhiệm nuôi các con. Nhưng do thường xuyên phải đi công tác xa, anh đành tạm đưa 2 con gái về sống với vợ cũ trong thời gian thu xếp công việc. Nhưng anh không thể ngờ, đây chính là giai đoạn U. bước vào đỉnh điểm bi kịch của cuộc đời.

Có những hôm vừa ở công trình về, mồ hôi còn chưa khô, anh Minh phải vội đến trường vì con gái bị tụt đường huyết đột ngột, ngất xỉu ngay trong lớp học. Có hôm, U. sốt cao phải đi cấp cứu lúc nửa đêm, anh Minh lại thức trắng trông con. Mọi việc cứ thế lặp lại trong thời gian dài. Đến năm con gái 11 tuổi, sau những lần nhập viện dày đặc, anh Minh đành cho U. nghỉ học để tập trung điều trị.

Ngày đón con trở về sau vài tháng ở chung với mẹ, anh Minh thấy U. trầm lặng, buồn bã và thường xuyên tự nhốt mình trong phòng. Ban đầu, anh chỉ nghĩ do những biến cố gia đình khiến con chưa nguôi nỗi buồn. Cho đến một ngày, người cha bàng hoàng khi nhìn thấy những vết dao cũ, mới chồng chéo trên cổ tay con gái.

U. tự dùng dao lam rạch tay sau khi xảy ra biến cố đau lòng - Ảnh: Báo Dân trí

Đầu năm 2024, anh đưa con tới Bệnh viện Nhi đồng 2 khám, bác sĩ khoa Tâm lý chẩn đoán U. mắc trầm cảm nặng, với các triệu chứng mất ngủ triền miên, mất hứng thú với cuộc sống. Chính vì vậy, U. thường xuyên tự làm tổn thương bản thân, như một cách giải tỏa cảm xúc bị dồn nén.

Trong một lần đọc được nhật ký của con, thấy ghi lại sự việc bị mẹ đưa đi bán dâm cho người lạ để kiếm tiền, anh Minh chết lặng, không tin đó là sự thật. Từng câu, từng chữ trong quyển nhật ký như những nhát dao cứa vào trái tim người cha. Ngay lập tức, anh cầu cứu Hội Bảo vệ Quyền trẻ em TPHCM. Nhờ sự vào cuộc nhanh chóng của cơ quan chức năng, những kẻ gây tội ác nhanh chóng bị bắt giam, trừng trị theo quy định pháp luật.

Giờ đây, U. phải đối diện với những hậu quả nặng nề. Không chỉ bị giày vò bởi tâm lý, cơ thể U. xuất hiện biến chứng của tiểu đường sang tim và thận.

Kết quả xét nghiệm gần nhất cho thấy, chức năng tim của U. yếu, thận tổn thương, phải theo dõi sát sao và điều trị lâu dài. Mỗi lần hạ đường huyết đột ngột, U. phải nhập viện ngay để can thiệp tích cực tránh nguy cơ bị co giật, hôn mê.

Chỉ trong tháng 7, U. đã phải nhập Bệnh viện Nhân dân Gia Định 2 lần vì biến chứng tiểu đường, cùng tình trạng viêm mô hoại tử ngón tay do nhiễm khuẩn tụ cầu vàng. Trong tình trạng trầm cảm nặng, U. chút nữa đã hành động dại dột ngay tại hành lang khoa điều trị trên lầu cao.

Bé U. phát hiện mắc bệnh tiểu đường từ nhỏ - Ảnh: Báo Dân trí

Bất hạnh vẫn chưa buông tha gia đình anh Minh. Trong một lần làm việc, anh Minh không may trượt ngã từ độ cao hơn 2 mét xuống đất, tổn thương 5 đốt sống. Dù được điều trị, anh vẫn mang di chứng, thường xuyên đau nhức, sức khỏe suy giảm rõ rệt.

Cuối năm 2024, anh Minh phát hiện mắc lao phổi, buộc phải nghỉ việc và phải điều trị tích cực suốt 6 tháng. Số tiền tích cóp bao năm của người cha đã hết sạch, sau khi dùng vào việc chữa bệnh con gái và chính mình.

Khi sức khỏe đã tạm ổn, anh Minh cố gắng tìm việc làm thuê. Công việc tự do, có hôm may mắn kiếm được 350.000-400.000 đồng, nhưng có những tuần dài đằng đẵng, người cha đơn thân rơi vào cảnh thất nghiệp.

Để cầm cự lo cho các con và cha mẹ già, anh phải vay mượn khắp nơi. Chỉ trong vài tháng, tiền nợ lên đến cả trăm triệu đồng.

“Nhiều đêm tôi nằm trằn trọc, nghĩ mãi không biết phải xoay xở thế nào để có tiền mua thuốc và đi tái khám cho con. Có đêm, tôi chỉ mong sáng mai tỉnh dậy mình lại khỏe như trước, để đi làm có nhiều tiền. Lần bé U. điều trị gần nhất, tôi phải cố mượn mọi người được 5 triệu đồng để đóng viện phí”, anh Nguyễn Ngọc Minh tâm tư.

Người cha thú thật đã không còn khả năng đưa con đi điều trị, dù bác sĩ khuyên phải duy trì thuốc và liệu pháp tâm lý đều đặn. Ngay bản thân anh, do không điều trị dứt điểm nên cũng đối diện nguy cơ tái phát những bệnh cũ.

Sự kiệt quệ và khốn khó đang đè nặng lên vai người đàn ông bất hạnh. Anh Minh nói không sợ chết, chỉ sợ nếu mình ngã xuống, con sẽ không còn ai để nương tựa. Bệnh của U. đang trong giai đoạn nguy hiểm, bất kỳ sự trì hoãn điều trị nào cũng có thể trả giá bằng sinh mạng.

Nuốt nghẹn vào lòng, anh Minh nhìn xuống đôi bàn tay chai sần của mình, nói trong hơi thở đứt quãng: “Tôi bất lực lắm rồi, không biết bấu víu vào đâu nữa. Xin các cô bác thương tình cứu giúp con tôi!”.

Hai bị cáo tại tòa - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận (TP.HCM) đã có quyết định đưa vụ án ra xét xử đối với Trần Quốc Dũng (55 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận) về tội "mua dâm người dưới 18 tuổi" và bà N.T.K.N. (47 tuổi, quê Hậu Giang) về tội "môi giới mại dâm".

Theo hồ sơ vụ án, bà N. và ông Dũng quen biết nhau từ trước. Khoảng tháng 4-2023, biết bà N. đang chăm sóc con gái ruột là cháu U. (sinh năm 2009) tại Bệnh viện Nhi đồng 2 (phường Bến Nghé, quận 1) để điều trị bệnh tiểu đường mãn tính nên ông Dũng đến thăm và cho tiền.

Trong lúc nói chuyện, Dũng tâm sự việc buôn bán gặp khó khăn thì N. gợi ý việc quan hệ tình dục với gái còn trinh sẽ giúp may mắn hơn, người mẹ này thậm chí còn gợi ý bán "cái ngàn vàng" của con gái mình cho Dũng để lấy tiền.

Sau đó N. đưa con gái về Hậu Giang và gọi điện thoại "xin" Dũng 100 triệu đồng để mua đất dưới quê (kết quả điều tra xác định cả N. và Dũng đều hiểu là giá mua trinh cháu U.) nhưng Dũng trả lời không đủ tiền.

Ít hôm sau N. lại gọi "xin" Dũng 60 triệu đồng (thực chất là N. báo giá bán trinh theo số tiền này) thì Dũng đồng ý, nhưng sau đó Dũng lại trả giá xuống 30 triệu đồng thì N. chấp nhận.