Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ

Đời sống 13/08/2025 11:08

Ngày 13/8, lãnh đạo UBND phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai xác nhận vụ việc một phụ nữ ở địa phương tử vong trong phòng ngủ chưa rõ nguyên nhân.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sáng 13/8, Công an phường Hoài Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan điều tra vụ việc cụ bà Lê Thị T. (SN 1955; trú khu phố Hy Tường, phường Hoài Nhơn Bắc) tử vong tại nhà riêng.

Dựa theo trình báo của bà Trần Thị N. (SN 1984, con dâu nạn nhân), khoảng 5 giờ 45 phút ngày 12/8, khi mở cửa phòng ngủ của mẹ chồng, bà N. phát hiện bà T. đã tử vong trong tư thế nằm sấp trên giường, cổ có buộc một sợi dây.

Bà N. lập tức hô hoán người dân xung quanh và báo Công an phường Hoài Nhơn Bắc.

Con dâu phát hiện mẹ chồng tử vong trong phòng ngủ: Nạn nhân buộc 1 sợi dây trên cổ - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc cho thấy trên cổ bà T. có buộc 1 sợi dây - Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin từ báo Dân trí, tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm và thu thập chứng cứ.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Vụ cô gái bị thanh niên xăm trổ đánh ở chung cư: Nạn nhân cố gắng thanh minh không đánh đứa trẻ

Vụ cô gái bị thanh niên xăm trổ đánh ở chung cư: Nạn nhân cố gắng thanh minh không đánh đứa trẻ

Những ngày qua, sự việc đối tượng Đặng Chí Thành (sống ở chung cư Sky Central) hành hung chị N.T.T. (SN 1997) phải nhập viện khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

