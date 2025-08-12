Ngày 12/8, lãnh đạo UBND xã Công Hải, tỉnh Khánh Hòa cho biết: Sáng cùng ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm được thi thể em N. B. K. (SN 2011, ở phường Bảo An, tỉnh Khánh Hòa) mất tích khi đi dã ngoại ở suối Ba Hồ, thuộc địa phận xã Công Hải.

Theo thông tin từ VnExpress, gày 12/8, ông Trương Minh Vũ, Chủ tịch UBND xã Công Hải, cho biết nạn nhân trú phường Bảo An (TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận cũ) đi dã ngoại cùng gia đình ở suối Ba Hồ vào chiều qua thì mất tích. Gia đình nghi thiếu niên gặp nạn khi tắm hồ nên báo chính quyền.

Lực lượng cứu hộ phát hiện thi thể thiếu niên nằm ở gần hốc đá tại suối - Ảnh: VnExpress

Đội công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phan Rang, thuộc Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH (Công an tỉnh Khánh Hòa) huy động 11 chiến sĩ cùng các thiết bị chuyên dụng lặn ở khu vực các hố nước sâu 4 m tại suối tìm kiếm. Một tốp khác mở rộng phạm vi tìm kiếm trên bờ 500 m.

Do hố nước sâu, địa hình phức tạp với nhiều tảng đá chất chồng nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Đến sáng 12/8, lực lượng cứu hộ tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm, lặn xuống hố nước để dò tìm và đã phát hiện thi thể em K. nằm trong một hốc đá dưới mực nước sâu.

Lực lượng cứu hộ đưa thi thể thiếu niên mất tích lên bờ - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, suối Ba Hồ bắt nguồn từ rừng phòng hộ đầu nguồn Sông Trâu. Dòng nước chảy siết tạo ra những hõm sâu khoét vào vách đá thành những hình thù kỳ vĩ.

Trên đường đi của dòng chảy, suối mở lòng ở khu vực lưng chừng núi thành 3 hồ nước lớn. Đây cũng là đặc điểm hình thành nên tên gọi của suối. Những năm qua, suối Ba Hồ đã trở thành điểm đến yêu thích của nhiều du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ, bình yên giữa khung cảnh núi rừng.

