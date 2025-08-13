“Tôi cố gắng bảo vệ gia đình nhưng vì một phút nóng giận mà gây tổn thương em gái, ảnh hưởng đến cha mẹ”, anh Tân chia sẻ.

Theo thông tin từ báo Dân trí, anh Huỳnh Thanh Tân nhận thức rằng hành vi của mình là không thể chấp nhận được, vi phạm pháp luật. Dù phía công an chưa liên lạc nhưng anh cho biết sẽ xin nghỉ việc để về quê trình diện.

“Tôi đánh em như vậy là sai, tôi chấp nhận chịu sự trừng phạt của pháp luật. Có điều em ấy làm cha mẹ buồn quá nhiều. Tôi từng van xin em đừng làm mẹ buồn nữa”, anh Tân chia sẻ.

Theo anh Tân, chị T. là con gái út nên được cả gia đình yêu thương. Tuy nhiên, thời gian qua cuộc sống của em gái anh có những xáo trộn khiến gia đình lo lắng. Anh Tân khuyên nhủ em gái không được nên đã nóng giận đánh em.

Anh Tân nói thêm, mọi người trút sự giận dữ lên anh là hoàn toàn đúng. Điều làm anh buồn là hành động của mình đã ảnh hưởng đến người mẹ. Mọi người cho rằng mẹ anh không ngăn cản lúc con gái bị đánh. Thật ra lúc đó mẹ anh có ngăn cản nhưng anh quá nóng giận nên anh vẫn đánh.

“Tôi xin nhận hết mọi trách nhiệm trong việc này. Còn mẹ tôi, bà đã làm hết sức mình. Mọi người nhìn thấy bà nằm trên võng là lúc bà đã kiệt sức, bất lực với anh em tôi”, anh Tân nói.

Một lãnh đạo xã Phước Giang cho biết sau khi nắm được thông tin, chính quyền địa phương đã chỉ đạo công an và các hội, đoàn thể xác minh sự việc. Chính quyền địa phương tìm cách liên hệ với chị T. để có hướng hỗ trợ thích hợp nhưng chị T. không có mặt tại địa phương, cũng không thể liên lạc qua điện thoại.

Anh trai dùng ghế đánh tới tấp vào đầu chị T. - Ảnh: Báo Tiền Phong

Trước đó, theo thông tin từ báo Tiền Phong, sự việc xảy ra từ đêm 18/6, chị T. bị đánh đập nhiều lần, từ lúc 22h và kết thúc lúc 3h sáng 19/6. “Đến giờ tôi vẫn còn bức xúc, oán hận về hành vi của anh trai”, chị T. nói.

Chị T. kể, tối 18/6, mẹ ruột và hai anh trai từ xã Phước Giang đến nơi chị thuê trọ ở phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi). Vì có những bất đồng chuyện gia đình trước đó, nên vừa vào nhà, anh trai cả hỏi vài câu và lập tức cầm ghế đánh chị. Lúc này người mẹ lao vào can ngăn nhưng người anh còn lại của chị T. đề nghị mẹ ra ngoài và không được can.

Clip có đoạn người đàn ông hỏi "lấy về có hạnh phúc không?", chị T. nói "chắc chắn". Lập tức, người này cầm chiếc ghế đang ngồi đánh liên tiếp vào đầu chị. Người phụ nữ chỉ biết ngồi chịu trận.

Trong một clip khác, chị T. lao ra ngoài và hô hoán khi cả 2 người anh cùng cầm ghế. Trong đó, một người liên tục đánh chị.

Nói về lý do vụ việc xảy ra từ ngày 18/6 nhưng mãi đến nay mới đăng clip lên mạng xã hội, chị T. cho rằng, muốn giải quyết trong nội bộ gia đình. Nhưng đến nay, việc này không thể giải quyết theo hướng đó, nên chị "đành phải đăng tải, nhờ pháp luật can thiệp".