Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Bật tăng khi lạm phát tại Mỹ nóng lên, vàng trong nước ‘án binh bất động’

Hôm nay, ngày 13/8/2025, giá vàng thế giới biến động mạnh trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ gia tăng và căng thẳng về chính sách lãi suất ở quốc gia này. Trong nước giá vàng SJC không thay đổi

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vàng miếng với giá 122,7 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 123,9 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 122,7 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 121,9 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng… Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi, Công ty SJC giữ ở mức 116,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 119,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 17,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 13 - 13,5 triệu đồng/lượng.

Sáng ngày 13/8, giá vàng trong nước không thay đổi trong khi thị trường thế giới biến động mạnh mẽ. Ảnh: Báo Thanh Niên. Theo thông tin báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng 13-8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.352 USD/ounce, tăng 30 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.332 USD/ounce). Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2%, sau khi tăng 0,3% trong tháng 6, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản hàng năm đạt 3,1%, cao hơn mức dự kiến 3,0%, cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng trong nền kinh tế.

Một số nhà kinh tế cảnh báo mức tăng của lạm phát cơ bản hàng năm là tín hiệu không tích cực cho tiêu dùng. Điều này cho thấy giá cả cao hơn đang dần ăn sâu vào nền kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực như chăm sóc y tế, giá vé máy bay, giải trí, đồ nội thất, ô tô và xe tải đã qua sử dụng. Larry Tentarelli- nhà phân tích của Blue Chip Daily Trend Report, nhận định lạm phát vẫn ở mức cao, đang đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tình thế khó khăn. Căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Fed về chính sách lãi suất đang làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư. Bất kỳ động thái nào ảnh hưởng đến tính độc lập của Fed đều có thể đẩy giá vàng tăng vọt Sự bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và Fed về việc duy trì hay cắt giảm lãi suất đã tạo thêm bất ổn cho thị trường. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu sự độc lập của Fed bị đe dọa, niềm tin vào đồng USD có thể suy giảm, có lợi cho thị trường vàng.

