Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Bật tăng khi lạm phát tại Mỹ nóng lên, vàng trong nước ‘án binh bất động’

Đời sống 13/08/2025 09:33

Hôm nay, ngày 13/8/2025, giá vàng thế giới biến động mạnh trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ gia tăng và căng thẳng về chính sách lãi suất ở quốc gia này. Trong nước giá vàng SJC không thay đổi

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn-SJC mua vàng miếng với giá 122,7 triệu đồng mỗi lượng, bán ra 123,9 triệu đồng. Tập đoàn Doji mua vào 122,7 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng. Công ty Phú Quý mua vào 121,9 triệu đồng, bán ra 123,9 triệu đồng…

Tương tự, giá vàng nhẫn cũng không thay đổi, Công ty SJC giữ ở mức 116,5 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 119,1 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 116,5 triệu đồng, bán ra 119,5 triệu đồng… Giá vàng miếng SJC đắt hơn thế giới 17,5 triệu đồng/lượng, còn vàng nhẫn từ 13 - 13,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 13/8/2025: Bật tăng khi lạm phát tại Mỹ nóng lên, vàng trong nước ‘án binh bất động’ - Ảnh 1
Sáng ngày 13/8, giá vàng trong nước không thay đổi trong khi thị trường thế giới biến động mạnh mẽ. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đến 6 giờ sáng 13-8 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đạt 3.352 USD/ounce, tăng 30 USD so với mức thấp nhất trong phiên giao dịch đêm qua (3.332 USD/ounce).

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS), chỉ số Giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2%, sau khi tăng 0,3% trong tháng 6, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản hàng năm đạt 3,1%, cao hơn mức dự kiến 3,0%, cho thấy áp lực giá cả vẫn dai dẳng trong nền kinh tế.

Một số nhà kinh tế cảnh báo mức tăng của lạm phát cơ bản hàng năm là tín hiệu không tích cực cho tiêu dùng. Điều này cho thấy giá cả cao hơn đang dần ăn sâu vào nền kinh tế, đặc biệt ở các lĩnh vực như chăm sóc y tế, giá vé máy bay, giải trí, đồ nội thất, ô tô và xe tải đã qua sử dụng.

Larry Tentarelli- nhà phân tích của Blue Chip Daily Trend Report, nhận định lạm phát vẫn ở mức cao, đang đặt Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tình thế khó khăn. Căng thẳng giữa Tổng thống Trump và Fed về chính sách lãi suất đang làm lung lay niềm tin của nhà đầu tư. Bất kỳ động thái nào ảnh hưởng đến tính độc lập của Fed đều có thể đẩy giá vàng tăng vọt

Sự bất đồng giữa Tổng thống Donald Trump và Fed về việc duy trì hay cắt giảm lãi suất đã tạo thêm bất ổn cho thị trường. Các nhà phân tích cảnh báo rằng nếu sự độc lập của Fed bị đe dọa, niềm tin vào đồng USD có thể suy giảm, có lợi cho thị trường vàng.

Giá vàng hôm nay, ngày 12/8/2025: Đảo chiều giảm mạnh, trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/8/2025: Đảo chiều giảm mạnh, trong nước đắt hơn thế giới trên 17 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 12/8/2025 thị trường thế giới đảo chiều giảm mạnh sau tuyên bố của ông Donald Trump. Trong khi đó, giá vàng trong nước không có quá nhiều biến động,

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng thế giới

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Bức xúc trước cảnh tượng anh trai dùng ghế nhựa đánh tới tấp vào đầu em gái ở Quảng Ngãi

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Sở Văn hóa vào cuộc vụ clip đôi nam nữ có hành động nhạy cảm trên xe Mercedes ở Ninh Bình

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

Thông tin MỚI vụ người đàn ông dùng ghế nhựa đánh em gái giữa phòng trọ ở Quảng Ngãi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vụ cô gái bị thanh niên xăm trổ đánh ở chung cư: Nạn nhân cố gắng thanh minh không đánh đứa trẻ

Vụ cô gái bị thanh niên xăm trổ đánh ở chung cư: Nạn nhân cố gắng thanh minh không đánh đứa trẻ

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Hà Nội: Sau buổi liên hoan nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn, camera ghi cảnh lên ô tô màu đen với người lạ

Hà Nội: Sau buổi liên hoan nữ sinh lớp 9 mất tích bí ẩn, camera ghi cảnh lên ô tô màu đen với người lạ

TP.HCM: Nam sinh tử vong bất thường trong phòng trọ, trên nền nhà có vết ói và một chai cồn

TP.HCM: Nam sinh tử vong bất thường trong phòng trọ, trên nền nhà có vết ói và một chai cồn

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn không ngờ

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'