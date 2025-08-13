Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 13/08/2025 16:45

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, con giáp tuổi Sửu đón nhiều tin vui trong ngày có Chính Tài ghé thăm. Thậm chí nhiều người lúc này có nhiều nguồn thu cùng lúc, đặc biệt là từ việc mở rộng kinh doanh hoặc hợp tác đầu tư, người làm nghề tự do, tư vấn, môi giới, bán hàng online… 

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn đau đầu tìm cách giải quyết được một vấn đề lớn trong thời gian qua. May mắn là mọi thứ đang dần đi theo hướng tích cực và sáng sủa khi có được sự chỉ dẫn quan trọng của một người bạn hoặc người thân.

Con giáp tuổi Tỵ 

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, nhờ có Tam Hội mà con giáp tuổi Tỵ dễ dàng hòa giải được mối quan hệ căng thẳng từ lâu. Đây cũng là khoảng thời gian phù hợp để bạn gia tăng sự kết nối với các thành viên trong gia đình mình.

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian này ảnh hưởng của Thiên Ấn nên con giáp tuổi Tỵ có sức mạnh quả thực "không đùa được đâu". Vậy thì hãy sử dụng nó một cách hiệu quả nhất có thể, nhằm giải quyết mọi công việc mà bạn được giao phó. Nhờ thế cuối ngày bạn có thể mãn nguyện với những thành quả mà mình đạt được. 

Con giáp tuổi Thìn 

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Thìn đạt được nhiều thành công trên con đường học tập, nghiên cứu. Nhờ có vốn hiểu biết sâu rộng mà bạn dễ dàng chinh phục được người đối diện, dễ dàng khẳng định được giá trị của bản thân. 

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Bản mệnh là con giáp có tinh thần trách nhiệm cao, vì vậy dễ được lãnh đạo phân công cho nhiều việc quan trọng. Tuy vậy, bạn không nên giữ những suy nghĩ bảo thủ mà cần mở rộng tư duy, sẵn sàng tiếp thu cái mới.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8) nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền

Từ nay đến cuối tháng 8 dương lịch, 3 con giáp chuyển bại thành thắng, rộng đường thăng tiến, năng lượng giàu có vây quanh, tiền đẻ ra tiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Hai thanh niên Việt Nam cứu sống hai em bé người Nhật gặp nạn

Đời sống 1 giờ 19 phút trước
Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Dương Dương tiết lộ lý do 'ở ẩn' suốt 2 năm khiến dân tình xót xa

Sao quốc tế 1 giờ 23 phút trước
Tôi và chồng của cô bạn thân đau đớn phát hiện bị ‘cắm sừng’ khi vô tình hỏi nhau một câu

Tôi và chồng của cô bạn thân đau đớn phát hiện bị ‘cắm sừng’ khi vô tình hỏi nhau một câu

Tâm sự 1 giờ 31 phút trước
Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Video 2 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/8/2025,Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/8/2025,Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Tâm sự 2 giờ 31 phút trước
Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 33 phút trước
Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Con trai bàng hoàng phát hiện mẹ tử vong trong căn nhà khóa trái ở TP.HCM

Đời sống 2 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tai nạn giao thông nghiêm trọng, cô gái 20 tuổi tử vong tại chỗ, nghi bị xe tải tông rồi bỏ trốn

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/8/2025,Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Kể từ ngày mai, thứ Năm 14/8/2025,Thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 tuổi hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Trong 8 ngày tới (15/8 - 22/8), 3 con giáp TIỀN NHIỀU tột cùng, đất đai nhiều vô số kể, công thành danh toại, giàu sang bậc nhất khó ai sánh bằng

Chính thức bước qua ngày 20/6 âm lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, đếm tiền mệt nghỉ, cuộc đời sang trang, hạnh phúc ngập tràn

Chính thức bước qua ngày 20/6 âm lịch, 3 con giáp vượng Quý Nhân, làm đâu thắng đó, đếm tiền mệt nghỉ, cuộc đời sang trang, hạnh phúc ngập tràn

3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà sau ngày 13/8/2025

3 con giáp sự nghiệp như 'nước đẩy thuyền lên', dễ dàng kiếm tiền như cỗ máy, thong dong hưởng tài lộc ùa về nhà sau ngày 13/8/2025

Trong 3 tháng tiếp theo (tháng 7, 8, 9 âm lịch), mọi bề suôn sẻ, 3 con giáp gánh tiền về nhà, hút hết vận may, tiêu hoài không hết, cuộc đời hanh thông

Trong 3 tháng tiếp theo (tháng 7, 8, 9 âm lịch), mọi bề suôn sẻ, 3 con giáp gánh tiền về nhà, hút hết vận may, tiêu hoài không hết, cuộc đời hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/8/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng, hỷ sự tưng bừng

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/8/2025, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng, hỷ sự tưng bừng