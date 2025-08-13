Chị dâu đã có 3 con còn muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi thẳng ra khỏi nhà

Tâm sự 13/08/2025 18:00

Tôi lén lấy vài sợ tóc của thằng bé và chị dâu để đi làm xét nghiệm. Đến khi nhận kết quả xét nghiện ADN cả hai không cùng huyết thống, tôi cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.

Anh trai tôi lấy vợ đã lâu. Chị dâu làm giám đốc kinh doanh, còn anh làm trưởng phòng kế toán. Hai vợ chồng anh chị đã có 3 đứa con, hai gái một trai. Gia đình anh chị lúc nào cũng khiến người khác phải ngưỡng mộ, vì vừa khá giả vừa hạnh phúc.

Vậy mà bỗng một ngày chị dâu tôi nói muốn nhận một đứa trẻ 5 tuổi làm con nuôi. Chị nói thằng bé lang thang vì cha mẹ đã mất, bà già không thể nuôi nổi. Chị thấy thương quá nên quyết định vài hôm nữa sẽ đi làm thủ tục nhận con nuôi.

Tôi thì không tin vì chị thương xót mà nhận nuôi, tôi lại nghĩ chị dâu ngoại tình, có con bên ngoài rồi đợi thời cơ thích hợp thì đem về nhà. Tôi không thể để chị dâu làm càn, lừa dối nhà mình nên quyết định đi làm xét nghiệm ADN.

Tôi lén lấy vài sợ tóc của thằng bé và chị dâu để đi làm xét nghiệm. Đến khi nhận kết quả xét nghiện ADN cả hai không cùng huyết thống, tôi cảm thấy bất ngờ và khó hiểu.

Chị dâu đã có 3 con còn muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi thẳng ra khỏi nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi về tới nhà, thì thấy cả gia đình đang ngồi đợi. Bố mẹ tôi đi chơi đột nhiên về sớm, tôi bèn hỏi lý do thì thấy bố giận đùng đùng quát tôi: “Con nghĩ sao mà đi xét nghiệm ADN thằng bé vậy? Con có nghĩ sẽ ảnh hưởng tới gia đình anh chị không? Anh chị lo cho con từ nhỏ tới lớn, con lại làm nên chuyện thế này?”.

Tôi chết sững tại chỗ, vừa định tìm cớ chối tội thì túi xách đã bị anh trai giật lấy, lục lấy tờ giấy xét nghiệm ADN. Anh nói hôm qua lúc tôi len lén lấy tóc của chị dâu thì anh đã đoán được tôi muốn làm gì. Chị dâu cũng biết nên đã gọi bố mẹ về.

Tôi chưa kịp hiểu hết chuyện thì đã bị anh trai cho một cái tát đau điếng. Anh nói cả hai đã nói rõ ràng về việc nhận con nuôi. Vậy mà tôi không nghĩ cho anh chị, không nhớ ơn anh chị cho tiền học hành bao lâu nay. Anh tôi tức giận lắm, nói là sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà, để tôi tự sống.

Thấy anh trai nổi giận làm căng, chị dâu đành phải vào can ngăn. Nhưng anh trai tôi càng làm dữ hơn, không ai dám nói hay làm gì. Anh nói vì anh cưng chiều tôi quá nên tôi mới cư xử như thế, từ giờ anh sẽ cắt tiền tiêu hàng tháng của tôi, không cho bố mẹ tôi giúp.

Tôi vẫn chưa tốt nghiệp đại học, mỗi tháng chỉ được anh trai cho 2 triệu thì tôi biết làm sao? Đúng là một phút ngu dại mà gánh chịu tháng ngày khổ sở mà. Tôi phải xin chị dâu và trai tha lỗi thế nào đây?

Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Chồng hẹn nhân tình ra khách sạn, vừa đến nơi thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Hoa để điện thoại ở chỗ cũ, cố gắng bình tĩnh lại để xem biểu hiện của chồng. Tùng sau khi đi tắm thì vội vội vàng vàng thay quần áo, nói với vợ là ra ngoài để tiếp khách. Anh còn nói vợ đừng đợi vì mình về trễ lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/8/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Trúng số độc đắc đúng ngày 14/8/2025, 3 con giáp 'lọt vào mắt xanh Thần Tài', trúng số độc đắc, công danh vượng phát, tăng lương nhiều số

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Bạch Lộc gầy đến mức nào mà khiến dân tình ngỡ ngàng?

Sao quốc tế 1 giờ 5 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 14/8/2025, 3 con giáp xòe tay hứng 'mưa vàng mưa bạc', công việc thuận lợi, nắm trong tay sổ tiết kiệm bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 35 phút trước
Sốc trước cảnh tượng 2 đứa trẻ trèo ra ngoài ban công chung cư "hít xà", hàng xóm sợ hãi la hét

Sốc trước cảnh tượng 2 đứa trẻ trèo ra ngoài ban công chung cư "hít xà", hàng xóm sợ hãi la hét

Video 2 giờ 4 phút trước
Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng'

Khán giả bất ngờ vì Địch Lệ Nhiệt Ba quá kém sắc trong 'Lợi kiếm hoa hồng'

Sao quốc tế 2 giờ 5 phút trước
Chị dâu đã có 3 con còn muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi thẳng ra khỏi nhà

Chị dâu đã có 3 con còn muốn nhận con nuôi, tôi lén đi xét nghiệm ADN thì bị đuổi thẳng ra khỏi nhà

Tâm sự 2 giờ 20 phút trước
Tinh hoa hội tụ 6 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có thời vận tươi đẹp, vàng bạc đầy nhà, giàu có hết phần thiên hạ, sung túc no đủ

Tinh hoa hội tụ 6 ngày cuối tháng 6 âm lịch, 3 con giáp có thời vận tươi đẹp, vàng bạc đầy nhà, giàu có hết phần thiên hạ, sung túc no đủ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Nghe tiếng khóc, người dân sốc nặng khi phát hiện trẻ sơ sinh không mặc quần áo bị mắc kẹt giữa hai bức tường

Nghe tiếng khóc, người dân sốc nặng khi phát hiện trẻ sơ sinh không mặc quần áo bị mắc kẹt giữa hai bức tường

Video 2 giờ 50 phút trước
Kết hôn với người đàn ông có con riêng, tôi toát mồ hôi khi thấy bóng trắng lấp ló trước cửa nhà hàng đêm

Kết hôn với người đàn ông có con riêng, tôi toát mồ hôi khi thấy bóng trắng lấp ló trước cửa nhà hàng đêm

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Người mẹ suy sụp khi biết con trai 4 tuổi bị bạo hành nhiều tháng tại trường mầm non ở TP.HCM

Đời sống 3 giờ 25 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Lời trần tình của người anh trai dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái: 'Đánh nó tôi xót lắm nhưng tôi quá bức xúc'

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Năm 14/8/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

Đang tắm biển, du khách vội vã thu dọn đồ đạc và chạy tán loạn tìm nơi tránh nạn trước sức mạnh của vòi rồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kết hôn với người đàn ông có con riêng, tôi toát mồ hôi khi thấy bóng trắng lấp ló trước cửa nhà hàng đêm

Kết hôn với người đàn ông có con riêng, tôi toát mồ hôi khi thấy bóng trắng lấp ló trước cửa nhà hàng đêm

Tôi và chồng của cô bạn thân đau đớn phát hiện bị ‘cắm sừng’ khi vô tình hỏi nhau một câu

Tôi và chồng của cô bạn thân đau đớn phát hiện bị ‘cắm sừng’ khi vô tình hỏi nhau một câu

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Nén đau nhìn người yêu đi lấy chồng, 4 năm sau tôi sốc ngất khi biết em làm một việc khủng khiếp

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Về nhà người yêu ra mắt, vừa thấy bộ đồ chị giúp việc mặc trên người tôi chết lặng muốn ra về ngay

Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Vừa cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn cưới, sự thật đằng sau còn khủng khiếp hơn ngoại tình

Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh

Đang ăn cơm thì nghe nhà hàng xóm có tiếng khóc, chồng vứt luôn bát lao đi, tôi chạy theo thì điếng người trước hành động của anh