Chị T.L.T. đang đứng tại công trình thì bị vận thăng chở người, vật liệu xây dựng cán trúng, gây tử vong.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, chiều 12/3, bà Lê Thị Thanh Thảo - Chủ tịch UBND quận 6, TP.HCM xác nhận, tại công trình thi công một dự án tại phường 10 có sự việc một cô gái tử vong do tai nạn.

“Cô gái này đi theo mẹ làm công nhân của công trình trên. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra, làm rõ”, bà Thảo nói.

Vận thăng chở người, vật liệu xây dựng cán cô gái đứng ở công trường tử vong - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, sáng ngày 11/3, Trần Lệ T. (SN 2003, quê Sóc Trăng) đang đứng tại tầng 15 Block B2 của dự án, thì bất cẩn bị vận thăng chở người và vật liệu xây dựng (còn gọi là thang máy công trình) đang chạy cán trúng đầu - nguồn tin từ GiadinhNet.

Mặc dù được kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, thế nhưng chị T. đã tử vong vì chết não trước đó. Được biết trước đó, T. không đội nón bảo hộ khi làm việc.

Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân không qua khỏi - Ảnh: Tuổi Trẻ Thủ Đô

Đáng chú ý, T. sinh ngày 29/12/2003, làm công nhân khi chưa đủ 18 tuổi, thuộc diện lao động chưa thành niên - theo nguồn tin từ Tuổi Trẻ Thủ Đô.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.

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