Cảnh báo sự trở lại của hoá chất cực độc từ Trung Quốc từng gây ra ‘những cái chết khó lý giải’

Xã hội 12/03/2021 16:58

Đây là một loại hóa chất diệt chuột cực độc đã bị cấm cách đây 20 năm và nay xuất hiện trở lại. Triệu chứng ngộ độc sẽ xuất hiện rất nhanh, dẫn đến co giật và tử vong do suy hô hấp.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị đưa tin, liên quan đến chất độc nói trên, đã có trường hợp bệnh nhân nam 34 tuổi được chuyển đến từ tuyến trước trong tình trạng co giật nặng nề. Trước đó, sáng ngày 2/3, bệnh nhân có mâu thuẫn với vợ, đến trưa cùng ngày đi uống rượu không rõ số lượng, sau đó về phòng.

Khoảng 15h cùng ngày, người nhà phát hiện bệnh nhân nôn, lơ mơ, gọi hỏi không biết, bên cạnh là vỏ gói thuốc diệt chuột có chữ Trung Quốc. Người nhà đưa bệnh nhân vào Bệnh viện đa khoa tỉnh với tình trạng co giật toàn thân. Bệnh nhân được cấp cứu ban đầu và chuyển Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai ngay trong đêm.

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 Gói hóa chất diệt chuột mà bệnh nhân đã sử dụng - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

TS.BS Nguyễn Trung Nguyên - Giám đốc Trung tâm Chống độc cho hay, bệnh nhân được chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột, được đặt ống nội khí quản, thở máy, dùng thuốc an thần, dùng thuốc chống co giật, hồi sức.

Sau 1 tuần được điều trị, bệnh nhân đã đỡ co giật, tỉnh, được rút ống thở nhưng vẫn đang được theo dõi và điều trị tiếp.

Chất độc bên trong gói thuốc diệt chuột cạnh bệnh nhân được xác định là Tetramine (tên đầy đủ Tetramethylenedisulfotetramine). Đây chính là loại hóa chất diệt chuột có nguồn gốc từ Trung Quốc, rất phổ biển ở miền Bắc nước ta cách đây 20 năm trở về. Tetramine tác dụng hệ thần kinh, gây co giật toàn thân nặng nề kiểu trạng thái động kinh. Ngộ độc xuất hiện rất nhanh, thường ngay khi đang ăn uống phải chất này nạn nhân bị co giật và ngã xuống, nhanh chóng tử vong do suy hô hấp.

Tình trạng co giật cũng rất nặng nề, liên tục, các bệnh nhân thường phải thở máy, dùng nhiều loại thuốc chống co giật liều rất cao cùng lúc và thuốc giãn cơ (làm liệt cơ để ngăn co giật). Kiểm tra điện não đồ của bệnh nhân sẽ thấy hình ảnh động kinh toàn thể. Độc tính trên thần kinh kéo dài, có bệnh nhân sau vài tuần ổn định bỏ thuốc điều trị đã co giật trở lại và tử vong.

Ở Việt Nam, khoảng năm 2003 trở về trước, tetramine là nguyên nhân chính gây ngộ độc và tử vong. Nguyên nhân có thể do tự tử, đầu độc hoặc sử dụng hóa chất diệt chuột tràn lan và không an toàn tại gia đình dẫn tới lẫn chất độc vào thức ăn. Nhiều gia đình khi đang ăn cơm thì tất cả ngã ra và co giật.

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 Độc tính của loại hóa chất này rất cao nên dẫn đến tốc độ tử vong nhanh - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Do việc xét nghiệm độc chất trước đây còn khó khăn, nên các vụ ngộ độc ban đầu thường cho là bí hiểm, thậm chí được thêu dệt và mang tính mê tín dị đoan. Bệnh nhân thường sẽ có tỷ lệ tử vong tính chung khoảng 50%, phần lớn ngay tại gia đình hoặc trên đường tới bệnh viện.

Đáng chú ý, gói hóa chất diệt chuột loại tetramin trước đây đóng gói to cỡ vài cm, nhưng do độc tính rất cao nên chỉ dính một chút bột vào thức ăn, nước uống đã có thể gây co giật và tử vong. Ngoài ra, việc mua bán loại hóa chất này cũng vô cùng dễ dàng.

Thời gian qua, Trung tâm chống độc cũng đã ghi nhận Trifluoroacetate/trifluoroacetamide (hóa chất diệt chuột Trung Quốc ở dạng ống nước màu hồng, màu nâu, ống nước không màu và hạt gạo hồng, cũng đã bị cấm cách đây hơn 20 năm), vài năm gần đây xuất hiện trở lại.

Trung tâm chống độc đề nghị các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm việc nhập lậu và kinh doanh các hóa chất diệt chuột nêu trên. Về phía người dân, tuyệt đối không sử dụng các hóa chất này vì bất cứ mục đích gì.

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