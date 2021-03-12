Do có xích mích với nhau từ trước, ông B. đã đánh người hàng xóm của mình ngã xuống đất, dẫn đến tử vong.
Theo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 12/3, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T.V.B. (ngụ xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk).
Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Tân và ông T.V.B. là hàng xóm của nhau. Giữa 2 người đã có xích mích với nhau từ trước. Cho đến tối 11/3, giữa ông Tân và ông B. lại xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Lúc này, ông Tân đã bị ông B. đánh ngã xuống đất, trọng thương.
Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị thương nặng, đến trưa 12/3, ông B. đã tử vong.
Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.