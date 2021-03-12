Đắk Lắk: Xích mích với hàng xóm, người đàn ông bị đánh tử vong

Xã hội 12/03/2021 16:08

Do có xích mích với nhau từ trước, ông B. đã đánh người hàng xóm của mình ngã xuống đất, dẫn đến tử vong.

Theo Người Lao Động đưa tin, vào ngày 12/3, một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh Đắk Lắk tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân cái chết của ông T.V.B. (ngụ xã Ea Kuăng, huyện Krông Pắk).

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Cơ quan công an khám nghiệm tử thi - Ảnh: Người Lao Động  

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Tân và ông T.V.B. là hàng xóm của nhau. Giữa 2 người đã có xích mích với nhau từ trước. Cho đến tối 11/3, giữa ông Tân và ông B. lại xảy ra mâu thuẫn, xô xát nhau. Lúc này, ông Tân đã bị ông B. đánh ngã xuống đất, trọng thương.

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 Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân không qua khỏi - Ảnh: Người Lao Động 

Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do bị thương nặng, đến trưa 12/3, ông B. đã tử vong.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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Nhận được tin báo có người nhảy cầu Bến Thủy 1, Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT - Công an Nghệ An) đã kịp thời có mặt, cứu sống nam thanh niên.

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