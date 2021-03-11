Đắk Nông: Bắn chết người trong lúc đi săn thú

Xã hội 11/03/2021 15:05

Sau khi nổ súng tự chế bắn về hướng con sóc, Mạo đi lại nhặt sóc thì phát hiện anh Liều (người đi cùng mình) đang nằm dưới đất.

Theo nguồn tin từ Người Đưa Tin, ngày 11/3, VKSND huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trịnh Văn Mạo (SN 1987, trú tại thôn 15, xã Đakrông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) về hành vi vô ý làm chết người.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 6h ngày 3/3, Mạo đi săn sóc cùng Bàn Văn Liều (SN 1972, trú tại thôn E29, xã Đắk Mol, huyện Đắk Song) tại khu vực suối Đắk Rồ thuộc xã Đắk Mol.

Khi đi, Mạo mang theo 1 khẩu súng tự chế để bắn, còn anh Liều đi tìm và đuổi sóc để Mạo bắn. Khoảng 10h cùng ngày, Mạo phát hiện có 1 con sóc đang chạy trên các cành cây lồ ô nên cầm súng bắn về hướng con sóc.

Sau khi nổ súng bắn xong, Mạo đi lại nhặt sóc thì phát hiện anh Liều đang nằm dưới đất.

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 Sau khi nổ súng bắn xong, Mạo đi lại nhặt sóc thì phát hiện anh Liều đang nằm dưới đất - Ảnh minh họa: Internet

Ngay lập tức, Mạo đưa anh Liều đến bệnh viện Đa khoa huyện Đắk Mil cấp cứu. Sau đó, anh Liều được chuyển đến bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên nhưng đã tử vong vào khoảng 13h ngày 4/3.

Cũng tại huyện Đắk Song, trước đó, khoảng 15h30’ ngày 8/1, Hoàng Văn Chầu (SN 1984, trú tại bon Jăng Plây 3, xã Trường Xuân, huyện Đắk Song) đi vào rẫy mì của mình thì thấy một đàn khỉ khoảng 20 con đang ăn mì.  

Từ phía sau tảng đá cách vị trí đứng của Chầu 20 m, anh thấy có một vật đang nhô lên giống con khỉ nên đã bóp cò. Đạn nổ khiến anh Lầu Văn Vàng, SN 1984, trú tại xã Cư KNia, huyện Đắk Song tử vong.

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