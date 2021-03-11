Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa bắt giữ đối tượng Đặng Xuân Trụ (SN 1994 trú tại xã Tri Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, tại cơ quan điều tra, đối tượng Đặng Xuân Trụ (SN 1994 trú tại xã Tri Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình.

Đặng Xuân Trụ tại cơ quan điều tra - Ảnh: Công an nhân dân

Theo đó, Trụ chung sống với chị Đặng Thị L. (SN 1992, trú tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) như vợ chồng. Chị L. có một đứa con gái với người chồng trước, cháu là Hoàng Thị Y.N. (SN 2011).

Nhân những lúc chị vắng nhà hoặc đi ngủ, Trụ đã 4 lần thực hiện hành vi hiếp dâm đối với cháu N. mỗi lần cháu đến thăm mẹ và ngủ lại. Thấy con gái có biểu hiện bất thường và kêu đau khu vực vùng kín, chị L. gặng hỏi và cháu N. kể lại toàn bộ sự việc. Ngay sau đó, chị L. đã làm đơn trình báo cơ quan Công an.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái đang thực hiện các thủ tục hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Xuân Trụ về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” để xử lý theo quy định của pháp luật.

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