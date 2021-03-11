Bình Phước: Con trai sát hại cha bằng cục nước đá ‘to bằng lòng bàn tay’

Xã hội 11/03/2021 12:10

Trong khi giằng co, K. đã lấy nhiều cục nước đá to bằng lòng bàn tay ném liên tiếp vào đầu ông Đát khiến sọ não của ông bị nứt, chảy nhiều máu, dẫn đến tử vong.

Theo Người Lao Động đưa tin, ngày 11/3, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt giữ khẩn cấp Bùi Xuân K. (16 tuổi) để điều tra, làm rõ hành vi giết cha ruột là ông Bùi Văn Đát (41 tuổi) cùng ngụ tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.

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 Bùi Xuân K. tại cơ quan điều tra - Ảnh: Người Lao Động 

Theo thông tin ban đầu, ông Đát đã ly dị vợ và ở cùng nhà với con trai là K. Khoảng 21 giờ ngày 8/3, ông Đát đi nhậu về và giữa hai cha con có xảy ra mâu thuẫn.

Trong quá trình giằng co, tủ lạnh trong nhà bị đổ nên K. lấy nhiều cục nước đá to bằng lòng bàn tay ném liên tiếp vào đầu cha khiến sọ não của ông Đát bị nứt, chảy nhiều máu.

Sau khi gây án, K. bỏ về nhà mẹ ruột ngủ. Cho đến 14 giờ chiều 9/3, K. về nhà thì thấy cha bị thương nằm bất động nên đã gọi người thân đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên đến tối cùng ngày ông Đát đã tử vong tại bệnh viện.

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 Phía ngoài hiện trường vụ án mạng - Ảnh: Người Lao Động

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường, quá trình điều tra xác định K. là nghi can nên đã mời y về làm việc. Tại cơ quan điều tra, K. đã thừa nhận hành vi của mình.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ theo quy định của pháp luật.

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