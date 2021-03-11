Vũng Tàu: Hàng chục học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi vào viện cấp cứu

Xã hội 11/03/2021 14:11

Nhận thấy các em học sinh có chung biểu hiện đau bụng và tiêu chảy nhiều lần, phía nhà trường đã nhanh chóng đưa các em vào viện cấp cứu.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, sáng 11/3, Bệnh viện Lê Lợi, TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu) cho biết vừa tiếp nhận khoảng 40 học sinh Trường Tiểu học Lê Lợi được phía nhà trường đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau bụng, tiêu chảy và nôn ói nhiều lần.

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 Các em học sinh được đưa vào Bệnh viện Lê Lợi - Ảnh: Người Lao Động

Thông tin ban đầu cho hay khoảng 15-16 giờ chiều 10/3, nhiều học sinh có biểu hiện đau bụng. Tình trạng này mỗi lúc một nặng hơn khi các em tan học về nhà.

Trong sáng nay (11/3), các em đến trường học thì tình trạng tiêu chảy và đau bụng vẫn diễn ra. Phía nhà trường đã nhanh chóng đưa các em vào viện cấp cứu.

Bệnh viện Lê Lợi cho biết trong số các trường hợp cấp cứu, có 5 học sinh đã nhập viện tại Khoa Nhi do bị nhiễm trùng tiêu hóa nặng, có biểu hiện sốt và tiêu chảy nhiều lần.

Phía đại diện Phòng Giáo dục và đào tạo TP Vũng Tàu cũng đã có mặt tại bệnh viện.

Được biết, trưa 10/3, các học sinh ăn cơm với trứng chiên thịt heo, canh bí đỏ; buổi xế ăn mì xào thịt bò. Hiện các mẫu thức ăn đã được cơ quan y tế đưa đi phân tích, xét nghiệm.

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