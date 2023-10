Nhận được tin báo có người nhảy cầu Bến Thủy 1, Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT - Công an Nghệ An) đã kịp thời có mặt, cứu sống nam thanh niên.

Theo nguồn tin từ Pháp luật Việt Nam, khoảng 9h ngày 11/3, Đội Cảnh sát đường thủy (thuộc Phòng CSGT - Công an Nghệ An) nhận được được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc có nam thanh niên nhảy cầu Bến Thủy 1 (nối liền giữa hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) tự vẫn.

Ngay lập tức, tổ công tác đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, cứu sống người đàn ông đang chới với dưới dòng sông Lam.

Anh S. được mọi người sơ cứu và ủ ấm - Ảnh: Pháp luật Việt Nam

Danh tính người được cứu sống là anh Nguyễn Văn S. (SN 1984, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh). Tổ công tác cùng người dân thực hiện các công tác sơ cứu, ủ ấm cho anh S.

Hiện tình trạng sức khỏe của nạn nhân đã dần ổn định.

Trước đó, theo báo Nghệ An đưa tin, vào tối ngày 18/2/2021 (tức tối Mùng 7 tháng Giêng), xảy ra vụ nghi nhảy cầu Khe Rạn tự tử. Nạn nhân được xác định là thầy Nguyễn Văn T., Hiệu trưởng Trường Tiểu học Môn Sơn 3 (Con Cuông).

Sau khi tìm được thi thể thầy T., gia đình đã làm thủ tục mai táng, không đề nghị cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi.

Đà Nẵng: Thua cá độ, lừa bán sách giáo khoa chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng Thua cá độ bóng đá, Bách lừa bán sách giáo khoa cho đồng nghiệp với chiết khấu cao để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-nguoi-dan-ong-tu-van-choi-voi-duoi-dong-song-lam-398383.html