Đà Nẵng: Thua cá độ, lừa bán sách giáo khoa chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng

Thua cá độ bóng đá, Bách lừa bán sách giáo khoa cho đồng nghiệp với chiết khấu cao để chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

Theo nguồn tin từ VTC News, ngày 11/3, TAND TP Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Ngô Gia Bách (31 tuổi, trú xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạn tài sản”.

Theo cáo trạng, Bách là đồng nghiệp của ông Hồ Anh Tín (trú phường Phước Ninh, quận Hải Châu), làm việc tại Công ty CP đầu tư và phát triển Giáo dục Đà Nẵng.

Biết ông Tín quen biết với các nhà sách ở nhiều tỉnh, có thể nhập sách số lượng lớn về bán nên Bách nảy sinh ý định lừa bán sách giáo khoa để chiếm đoạt tài sản. Cụ thể, Bách đã nhờ ông Tín đứng ra liên hệ lấy sách giáo khoa các loại về bán kiếm lời.

Trần Ngô Gia Bách tại tòa - Ảnh: VTC News

Ông Tín liên hệ mua sách của các đơn vị, cá nhân gồm: Bà Nguyễn Thị Việt Hà (tỉnh Quảng Ngãi), bà Phạm Thị Hường (tỉnh Quảng Bình) và ông Nguyễn Văn Đức (tỉnh Quảng Nam) giao sách cho Bách, tổng giá trị hơn 17 tỷ đồng.

Nhận sách, Bách liên hệ các đại lý để bán với mức giá chiết khấu cao, từ 19-38% nhằm lấy được tiền ngay. Nhưng sau đó, Bách chỉ trả cho ông Tín hơn 10 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 7 tỷ đồng.

HĐXX TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt Bách mức án 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, đồng thời buộc hoàn trả toàn bộ số tiền hơn 7 tỷ đồng đã lừa đảo, chiếm đoạt nói trên.

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