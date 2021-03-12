Do xảy ra mâu thuẫn trước đó, nữ sinh H. (lớp 11) đã hẹn nữ sinh A. (lớp 10) ra nhà vệ sinh khu nhà C của trường học để đánh nhau.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào ngày 12/3, tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Nam Định cho biết cơ quan này đã nhận được báo cáo bằng văn bản của Hiệu trưởng Trường THPT Xuân Trường (đóng tại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) về việc học sinh trường này xích mích, đánh nhau, sau đó tung clip lên mạng xã hội Facebook.

Theo báo cáo ngày 11/3 của Trường THPT Xuân Trường, nguyên nhân sự việc bắt đầu từ ngày 24/2, học sinh L.P.A. (lớp 10A5) và nhóm bạn có xích mích với một nhóm khác tại thị trấn Xuân Trường (trong nhóm này có nữ sinh N.T.T.H., học lớp 11A11, cùng trường).

Đến ngày 25/2, nữ sinh H. đã hẹn A. ra nhà vệ sinh khu nhà C của Trường THPT Xuân Trường rồi sau đó đóng cửa lại và đánh A. Ngoài ra, nữ sinh H. cũng yêu cầu những người chứng kiến không được thông tin sự việc tới ban giám hiệu nhà trường.

Hình ảnh 2 nữ sinh 'giải quyết mâu thuẫn' trong nhà vệ sinh trường - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, học sinh quay lại clip là P.T.K.D. (lớp 11A11). D. cũng là người phát tán clip quay được lên mạng xã hội Facebook vào hôm 8/3.

Trong 2 ngày 9 và 10/3, nhà trường đã làm việc với cả học sinh và phụ huynh. Theo đó, ban giám hiệu nhà trường yêu cầu các nữ sinh có liên quan phải viết kiểm điểm và cam kết không tái phạm. Ngoài ra, nhà trường cũng yêu cầu phụ huynh phối hợp trong việc quản lý, giáo dục học sinh.

Ngày hôm nay 12/3, Trường THPT Xuân Trường đã họp, lấy ý kiến của tập thể lớp (có 2 nữ sinh liên quan) để lập biên bản đề nghị xét kỷ luật đối với các học sinh vi phạm. Kết quả xử lý học sinh sẽ được nhà trường đưa ra vào ngày 18/3 tới đây.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nam-dinh-xich-mich-voi-khoa-duoi-nu-sinh-lop-11-hen-giai-quyet-mau-thuan-trong-nha-ve-sinh-truong-398506.html