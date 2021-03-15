Đồng Nai: Đốt nhà hàng xóm vì camera gắn hướng về phía nhà mình

Xuất phát từ mâu thuẫn vấn đề camera được gắn hướng về phía nhà mình, người đàn ông 36 tuổi đã giải quyết bằng cách đốt nhà hàng xóm.
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Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào ngày 15/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai cho biết đang tạm giữ Lê Bá Thành (36 tuổi, ngụ ấp Thị Cầu, xã Phú Đông) vì có hành vi đốt nhà hàng xóm, hủy hoại tài sản.
Theo điều tra ban đầu, trong thời gian gần đây, Thành và Trịnh Hồng V. (34 tuổi) xảy ra mâu thuẫn vì anh V. gắn camera hướng về phía nhà Thành. Sau nhiều lần Thành nhắc nhở nhưng người hàng xóm vẫn không tháo camera nên đôi bên đã cự cãi lớn tiếng.
Đến đêm 13/3, Thành quan sát thấy nhà anh V. khóa cửa ngoài liền nảy sinh ý định đốt nhà người hàng xóm. Y quay về lấy xăng đổ vào can nhựa rồi cầm can xăng tạt vào phía sau nhà anh V. và dùng bật lửa đốt. Sau đó, Thành chạy về nhà đóng cửa như không biết chuyện gì.
Lửa phát cháy đã làm hư hỏng 1 máy giặt trong nhà anh V. và một số tài sản khác.
Tại cơ quan điều tra, Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.