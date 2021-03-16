Nam thanh niên đòi tự tử sau khi làm ‘chuyện người lớn’ với thiếu nữ

Xã hội 16/03/2021 15:45

Quen nhau qua mạng xã hội, Khang đã 4 lần quan hệ tình dục với T. (16 tuổi). Sau đó, bị gia đình ngăn cản, Khang đã nảy sinh ý định tự vẫn.

Theo nguồn tin từ báo Giao Thông, vào ngày 16/3, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Huỳnh Đức Khang (21 tuổi, ngụ huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh) về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo đó, ngày 7/3, mẹ em T.B.T. (16 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Châu) đã đến công an xã Tân Thành trình báo sự việc. Công an đã lập hồ sơ tiếp nhận tố giác và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu điều tra, làm rõ.

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 Đối tượng Huỳnh Đức Khang - Ảnh: Giao Thông 

Quá trình điều tra xác định Khang và T. quen nhau qua mạng xã hội, sau đó cả 2 nảy sinh tình cảm yêu đương. Từ tháng 10/2020 đến tháng 2/2021, Khang đã 4 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với T.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình đã can ngăn, Khang có ý định dùng dao tự sát nhưng bất thành.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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