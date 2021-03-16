Kiên Giang: Hai nữ sinh đánh nhau dã man, người đứng xem cổ vũ

Xã hội 16/03/2021 14:56

Để giải quyết mâu thuẫn, hai nữ sinh đánh nhau dã man ở bên ngoài khuôn viên trường học.

Theo nguồn tin từ Tiền Phong, 2 học sinh trong clip vật lộn, đánh nhau là em K.A. (học lớp 8) và em C.V. (học sinh lớp 10) ở huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Cả 2 nữ sinh này vì mâu thuẫn cá nhân nên đã hẹn đánh nhau ở bên ngoài khuôn viên trường.

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 Nhiều người đứng bên ngoài cổ vũ 2 nữ sinh đánh nhau - Ảnh: Cắt từ clip 

Khi đoạn clip được tung lên mạng vào chiều 15/3, lãnh đạo UBND huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) chỉ đạo công an vào cuộc xác minh làm rõ vụ hai nữ sinh đánh nhau.

Ông Huỳnh Ngọc Nguyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thuận cho biết, huyện đã đề nghị công an vào cuộc xác minh vụ việc đồng thời giao cho lãnh đạo nhà trường mời phụ huynh 2 nữ sinh lên trao đổi để làm rõ và xử lý vụ việc nêu trên.

Clip phim 'đen' có hình đồng phục của Đại học Hutech: Công an vào cuộc điều tra

Clip phim 'đen' có hình đồng phục của Đại học Hutech: Công an vào cuộc điều tra

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh, clip nhạy cảm ghi lại cảnh một nhân vật nữ đang mặc áo đồng phục của Trường Đại học Hutech và quan hệ tình dục. Ngay lập tức, nhà trường đã đề nghị công an vào cuộc để xác minh và điều tra.

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Từ khóa:   nữ sinh đánh nhau dã man học sinh đánh nhau mâu thuẫn cá nhân

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