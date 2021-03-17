Người dân cho hay sau khi nghe nhiều tiếng súng nổ, họ phát hiện 3 người thương vong. Trong đó có một nam thanh niên đã tử vong.

Theo nguồn tin từ Công an nhân dân, khoảng 1h sáng 17/3, tại quán karaoke X.O thuộc xã Đạo Thạnh (TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) đã xảy ra vụ xô xát giữa hai nhóm thanh niên.

Sau đó, nhiều người nghe nhiều tiếng súng nổ. Hậu quả là Nguyễn Thanh Hải (SN 1989, ngụ TP Mỹ Tho) tử vong, 2 người khác bị thương đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Công an nhân dân

Nhận được tin trình báo, Công an TP Mỹ Tho nhanh chóng phối hợp cùng lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Tiền Giang, đến hiện trường khám nghiệm, tiến hành điều tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều vỏ đạn, đồng thời mời những người có liên quan về trụ sở điều tra để hợp tác làm việc.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

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