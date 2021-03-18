Công an thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, Kiên Giang đã xác định nguyên nhân 2 nữ sinh đánh nhau dã man bên ngoài khuôn viên trường học.

Theo nguồn tin từ Zing News, sáng 18/3, Công an thị trấn Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận (Kiên Giang) có kết quả sơ bộ về việc 2 nữ sinh đánh nhau. Trước đó, ngày 15/3, vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện khi clip ẩu đả này được đăng tải trên mạng xã hội.

Bà Ngô Thị Ngọc Hạnh, Phó phòng phụ trách Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Vĩnh Thuận, cho biết công an đã làm việc với em C.V. (lớp 10, trường THPT Vĩnh Thuận) và K.T. (lớp 8, trường THCS thị trấn Vĩnh Thuận). Ngoài 2 em này còn có 4-5 em cổ vũ.

Theo đó, bà Hạnh cũng cho biết ngành giáo dục cần rà soát lại xem em nào còn đi học, em nào đã nghỉ học để từ đó xác định hướng giáo dục phù hợp. Ngoài ra, danh tính của người quay clip tung lên mạng xã hội cũng chưa được xác định.

Do 'ghen tuông' nên 2 nữ sinh đã đánh nhau dã man - Ảnh: Cắt từ clip

Cơ quan chức năng thông tin nguyên nhân 2 nữ sinh này mâu thuẫn là do cùng có tình cảm với nam sinh lớp 8. Nam sinh này đầu tiên có tình cảm với K.T., sau đó chuyển sang C.V.

“C.V. cho rằng K.T. ngông, quen bạn trai của em ấy nên hẹn nhau ra khu vực gần nghĩa trang huyện để nói chuyện ngày 13/3. Sau khi lời qua tiếng lại, bạn của C.V. đánh K.T. chảy máu mũi. Vì vậy, ngày 14/3, K.T. hẹn C.V. đến kênh Một Ngàn của thị trấn Vĩnh Thuận để đánh trả thù”, Zing News dẫn lời một cán bộ.

Theo lãnh đạo ngành giáo dục Vĩnh Thuận, do 2 nữ sinh ở tuổi vị thành niên nên nhà trường đang phối hợp với gia đình giáo dục, khuyên dạy các em.

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