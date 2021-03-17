Vợ chồng ông Dũng 'lò vôi': Bỏ hơn 200 tỷ bị lừa ra để đi tìm sự thật

Nói về số tiền hơn 200 tỷ mà vợ chồng ông Dũng “lò vôi” tố cáo “thần y” Võ Hoàng Yên lừa gạt để chiếm đoạt, cặp vợ chồng đã cho rằng: “Coi như đó là chi phí để đi tìm sự thật”.

Chiều 16/3, tại khu du lịch Đại Nam, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Phương Hằng cùng chồng là ông Huỳnh Uy Dũng (hay còn gọi ông Dũng "lò vôi") đã có buổi gặp gỡ báo chí truyền thông để trao đổi và cập nhật những thông tin mới nhất về vụ tố cáo lương y Võ Hoàng Yên lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ghi nhận của báo Lao Động, tại buổi họp báo, ông Dũng "lò vôi" và vợ là bà Nguyễn Phương Hằng nhấn mạnh, cho đến bây giờ, ông Võ Hoàng Yên không thể chữa được bệnh câm điếc bẩm sinh. Theo đó, vợ chồng bà liên tục khẳng định việc cả cộng đồng tôn vinh ông là một “thần y” hoàn toàn là mọi người đã bị lừa gạt bởi những thủ đoạn tinh vi và đội ngũ truyền thông của ông Yên.

Bà Nguyễn Phương Hằng tại buổi họp báo hôm 16/3 tại Bình Dương - Ảnh: FBNV Còn về đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên liên quan đến hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" hơn 150 tỉ đồng, ông Dũng cho biết để cơ quan công an điều tra và làm rõ tính chất đúng sai. Theo Pháp luật & Bạn đọc, bà Nguyễn Phương Hằng đã thống kê lại số tiền mà bà chuyển cho "thần y" Võ Hoàng Yên với nhiều lí do khác nhau mà ông Yên đưa ra đã lên tới con số hơn 220 tỷ đồng. Theo chia sẻ của bà Hằng, đó là tiền giúp ông Yên trả nợ, giúp đỡ ông và học trò ông khi họ gặp phải trục trặc trong cuộc sống, tiền cứu trợ lũ lụt của đồng bào miền Trung…

Trong buổi họp báo, vợ chồng bà Hằng đã trao đổi và cập nhật nhiều thông tin mới về vụ mâu thuẫn với ông Võ Hoàng Yên - Ảnh: FBNV Bà Hằng cho hay, ban đầu khi nhận ra bị lừa gạt, vợ chồng ông Dũng - bà Hằng có hơi sốc 1 chút. Trong buổi đối chất cùng ông Võ Hoàng Yên tại Tịnh độ cư sĩ Phật hội Việt Nam hôm 2/3, vợ vị đại gia Dũng “lò vôi” đã nhấn mạnh bà cảm thấy bị tổn thương khi niềm tin của mình bị lừa gạt. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại,cặp vợ chồng lại cảm thấy vui và coi như tiền mình bỏ ra là chi phí để tìm ra sự thật. Liên quan đến vụ việc, bà Nguyễn Phương Hằng đã gửi đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên lên Công an TP.HCM vào hôm 3/3 để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, bà Hằng cũng đề nghị lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc để điều tra và xử lý vụ việc nêu trên, công bố sự thật đến với cộng đồng trong thời gian sớm nhất.

Thực hư chuyện công ty của ông Dũng ‘lò vôi’ lỗ gần nửa tỷ mỗi ngày? Ông Dũng “lò vôi” ghi nhận Công ty cổ phần Đại Nam lỗ 422 triệu đồng mỗi ngày. Trước tình hình thực tế này, có ý kiến cho rằng chính vì lí do nói trên nên vợ chồng ông Dũng mới đệ đơn tố cáo ông Võ Hoàng Yên. Vậy người trong cuộc đã giải thích như thế nào?

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