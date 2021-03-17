Trò đùa đặt bút bi ở ‘vùng cấm’ khi bạn đứng lên phát biểu: Một nam sinh bị vật nhọn cắm thẳng tầng sinh môn

Sự việc xảy ra tại lớp học, khi trẻ đứng lên phát biểu, một bạn cùng bàn đã trêu đùa đặt cây bút bi dưới ghế. Nam sinh này ngồi xuống thì bị cây bút chọc thẳng vào tầng sinh môn, gây chấn thương vùng bìu.

Theo nguồn tin từ Phụ nữ online, vào ngày 17/3, thạc sĩ - bác sĩ Vũ Xuân Hoàn, Khoa Tiết niệu Bệnh viện Nhi Trung ương (Hà Nội) cho biết vừa tiếp nhận một nam sinh 12 tuổi cấp cứu trong tình trạng chấn thương vùng bìu do bị bút bi đâm.

Theo gia đình bệnh nhi, sự việc xảy ra tại lớp học, khi trẻ đứng lên phát biểu, một bạn cùng bàn đã trêu đùa đặt cây bút bi dưới ghế. Lúc nam sinh này ngồi xuống thì bị cây bút chọc thẳng vào vùng bìu, sát tầng sinh môn.

Hình ảnh bút bi cắm sát tầng sinh môn của trẻ - Ảnh: Phụ nữ online

Bác sĩ Vũ Xuân Hoàn chia sẻ: “Sau khi phẫu thuật, các bác sĩ lấy ra đầu chiếc bút bi và mảnh nhựa bị vỡ, không có tổn thương niệu đạo và hậu môn trực tràng. May mắn, đầu bút bi không đâm sâu nên nam sinh chỉ bị tổn thương phần mềm tại chỗ. Nếu dị vật đâm sâu hơn có thể gây ra tổn thương niệu đạo hoặc đâm thủng trực tràng. Khi đó, hậu quả rất nặng nề, thậm chí gây ảnh hưởng đến chất lượng sống về sau”.

Hình ảnh dị vật được các bác sĩ mổ lấy ra - Ảnh: Phụ nữ online

Sau 3 ngày điều trị, sử dụng kháng sinh chống viêm, vết mổ của bệnh nhi khô, tình trạng sức khỏe ổn định và được ra viện.

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