Sau thời gian quen biết, người đàn ông 57 tuổi đã đưa bé gái 14 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ tình dục. Sau khi bị phát hiện, gã yêu râu xanh đã nhanh chân bỏ trốn khỏi địa phương.

Theo nguồn tin từ báo Đất Việt, Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc, Hà Tĩnh vừa ra quyết định truy nã Hoàng Bá Lan (57 tuổi, trú tại thôn Đình Cương, xã Trung Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10/2020, Hoàng Bá Lan có quan hệ tình cảm với bé gái 14 tuổi này. Cả 2 cùng trú tại xã Trung Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 21/10/2020, Lan đã dụ dỗ đưa cháu bé đến nhà nghỉ Hello ở thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc để thực hiện hành vi quan hệ tình dục.

Công an đã phát lệnh truy nã đối với Hoàng Bá Lan - Ảnh: Pháp luật & Xã hội

Sau đó, thấy cháu bé có nhiều biểu hiện lạ, gia đình hết sức động viên và gặng hỏi. Đến ngày 25/10/2020, gia đình cháu đã phát hiện sự việc và trình báo với cơ quan Công an. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hoàng Bá Lan về hành vi nói trên. Tuy nhiên, gã yêu râu xanh đã bỏ trốn khỏi địa phương – báo Pháp luật & Xã hội đưa tin.

