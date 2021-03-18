Nam Định: Sản phụ tử vong sau 3 ngày mất tích, nghi do bị trầm cảm

Xã hội 18/03/2021 15:37

Sau khi sinh em bé được khoảng 1 tháng, chị L. có hội chứng trầm cảm và đã bỏ nhà đi. Sau 3 ngày tìm kiếm nhưng không có thông tin gì, thi thể chị L. được người dân phát hiện ở khu vực cầu Nhật Tân (Hà Nội).

Theo nguồn tin từ báo Giáo Dục và Thời Đại, vào chiều 18/3, ông Nguyễn Văn Kế - Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng (Xuân Trường – Nam Định) cho hay đã tìm được thi thể chị Nguyễn Thị L. tại khu vực Nhật Tân (Tây Hồ - Hà Nội) sau 3 ngày nạn nhân mất tích.

Theo đó, chị Nguyễn Thị L. (ngụ tại xóm 21, xã Xuân Hồng) mới sinh con được khoảng 1 tháng. Nguồn tin từ gia đình cho hay chị L sau sinh có hội chứng trầm cảm nên bỏ nhà đi từ ngày 14/3 vừa qua.

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 Gia đình cho hay chị L. có dấu hiệu trầm cảm sau sinh - Ảnh: Báo Giáo Dục và Thời Đại

Khi đi, chị L có mặc áo khoác màu hồng có mũ, đầu đội mũ len màu nâu, người cao khoảng 1m50. Sau 3 ngày tìm kiếm, gia đình vẫn không thấy tung tích chị L.

Đến ngày 17/3, người dân phát hiện một thi thể nữ tại khu vực cầu Nhật Tân (Hà Nội). Dựa vào các đặc điểm từ thông tin tìm kiếm người mất tích, cơ quan chức năng đã báo cho gia đình chị L.

“Thi thể chị L đã được gia đình đưa về để làm các thủ tục an táng. Đại diện chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Hiện, bé sơ sinh con chị L đang được gia đình nhà nội nuôi dưỡng”, Chủ tịch UBND xã Xuân Hồng cho hay.

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