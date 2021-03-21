Vụ 2 cô gái trẻ nghi rơi lầu ở quận 12: Người dân thấy 2 người lạ bận áo khoác đen vào chung cư

Theo nguồn tin từ người dân, trước khi 2 cô gái tử vong, đã có người nhìn thấy những biểu hiện lạ của cả hai.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, đến 9h ngày 21/3, Công an quận 12 vẫn đang phong toả hiện trường vụ phát hiện 2 cô gái tử vong tại chung cư Topaz Home (đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12).





Chung cư nơi phát hiện ra vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Nạn nhân là 2 cô gái có tuổi đời còn khá trẻ, được phát hiện tử vong dưới đất trước block A1, gần khu vực cổng bãi xe chung cư. Vụ việc được bảo vệ chung cư phát giác và trình báo với lực lượng chức năng.





Người dân hiếu kì tập trung xem vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Thông tin từ người dân cho biết hai cô gái khoảng 17 tuổi, có thể không phải là cư dân tại chung cư. Khoảng 1h45, cả hai đi thang máy lên sân thượng Block A1, sau đó phát hiện nằm bất động dưới đất, đã tử vong. Được biết, cả hai nạn nhân đều mặc áo khoác màu đen, tóc chấm ngang vai.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

NÓNG: 2 cô gái trẻ nằm bất động dưới chân tòa chung cư ở TP. HCM, nghi do rơi lầu Rạng sáng ngày 21/3, bảo vệ chung cư Topaz Home phát hiện hai cô gái trẻ đã tử vong gần khu vực cổng ra bãi xe của chung cư, nghi rơi từ tầng cao xuống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vu-2-co-gai-tre-nghi-roi-lau-o-quan-12-nguoi-dan-thay-2-nguoi-la-ban-ao-khoac-den-vao-chung-cu-399335.html