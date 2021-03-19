Nam thanh niên tử vong trong khu cách ly ở Hà Tĩnh

Xã hội 19/03/2021 14:22

Khoảng 20h20 tối 18/3, mọi người phát hiện nam thanh niên nằm bất động, đã tử vong dưới sân nhà trong khu cách ly.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, ông Nguyễn Thế Anh, Phó Chủ tịch UBND TX Kỳ Anh, Trưởng khu cách ly của tỉnh tại khu ký túc xá (KTX) Mitraco (phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) cho biết, một nam thanh niên cách ly tại đây tử vong do nghi rơi từ tầng 2 xuống đất.

Khoảng 20h20 tối 18/3, mọi người phát hiện anh Lương Xáy Nhân (SN 1994, trú Nghệ An) đã tử vong dưới sân nhà A8 trong khu cách ly KTX Mitraco.

Mặc dù được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong trước đó.

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 Lực lượng chức năng lấy mẫu của công dân tại Khu cách ly KTX Mitraco Hà Tĩnh - Ảnh minh họa: Vietnamnet

Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh tổ chức khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường. Kết quả bước đầu xác định, nạn nhân tử vong do đa chấn thương nội tạng, nghi rơi từ tầng 2 khu nhà A8 xuống sân.

Trước đó, tối ngày 17/3, Khu cách ly của tỉnh tại KTX Mitraco tiếp nhận 21 công dân nhập cảnh từ Lào về Việt Nam, trong đó có Lương Xáy Nhân.

Hiện, vụ việc vẫn đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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