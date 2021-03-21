NÓNG: 2 cô gái trẻ nằm bất động dưới chân tòa chung cư ở TP. HCM, nghi do rơi lầu

Rạng sáng ngày 21/3, bảo vệ chung cư Topaz Home phát hiện hai cô gái trẻ đã tử vong gần khu vực cổng ra bãi xe của chung cư, nghi rơi từ tầng cao xuống.

Sáng 21/3, Công an quận 12 (TP.HCM) phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của hai nạn nhân nghi rơi từ tầng cao chung cư Topaz Home trên đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất.

Theo nguồn thông tin trên Zing News, sự việc được phát hiện vào khoảng 3h (21/3), 2 cô gái khoảng 17 tuổi. Bảo vệ của tòa chung cư phát hiện 2 nạn nhân đã tử vong nằm gần khu vực cổng ra bãi xe của chung cư, nghi rơi từ tầng cao xuống.

Hiện trường vụ việc - Ảnh: Tuổi Trẻ

Ngay khi nhận được tin báo, Công an quận 12 đã phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra – nguồn tin từ báo Tuổi Trẻ.

Một cư dân tại chung cư cho biết, cô gái không phải là người sống tại đây. Khoảng 1h45, cả hai đi thang máy lên sân thượng block A1 và rơi xuống đất.

"Hai nạn nhân mặc áo màu đen, tóc ngang vai", người này cho biết.

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