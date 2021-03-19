Theo đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định tạm giữ hình sự, chờ khởi tố bị can để điều tra về hành vi “giết người” đối với Trần Quang Quốc Bảo (thường gọi Bảo Em, 18 tuổi, ngụ P.3) và Nguyễn Thanh Triều (biệt danh Triều "điên", 31 tuổi, ngụ ấp Hội Gia, xã Mỹ Phong, cùng TP. Mỹ Tho). Cả 2 đang được điều trị thương tích tại bệnh viện.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, vào ngày 19/3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án nổ súng “giết người” xảy ra vào rạng sáng 17/3 tại quán karaoke XO (số 74-76 đường Nguyễn Minh Đường, ấp 1, xã Đạo Thạnh, TP. Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) làm chết 1 người và 3 người khác bị thương.

Riêng 5 đối tượng còn lại, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm việc, củng cố hồ sơ đề xuất xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, khoảng 1h ngày 17/3, Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Hải "bạch", 33 tuổi; ngụ P.2, TP. Mỹ Tho) đến quán karaoke XO trên đường Nguyễn Minh Đường, xã Đạo Thạnh, hát cùng nhóm bạn.

Lúc này, một người có biệt danh là Triều "điên" cũng đến quán. Trong lúc Hải "bạch" và Triều "điên" đang ở phòng hát trên tầng 1 của quán karaoke thì có nhiều tiếng súng nổ.

Sau đó, người dân xác nhận Hải “bạch” chạy từ trên lầu xuống đường và gục tử vong tại chỗ. Còn Triều “điên” cũng bị thương rất nặng, được đưa đi cấp cứu sau đó.

Ba người khác cũng bị thương và được đưa đến bệnh viện bao gồm: Đinh Tuấn Kiệt (24 tuổi, ngụ phường 4, TP. Mỹ Tho), Nguyễn Tấn Quốc Anh (22 tuổi, ngụ xã Phước Thạnh, TP. Mỹ Tho) và Nguyễn Thanh Triều (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Phong, TP. Mỹ Tho).

Tại hiện trường, cơ quan chức năng xác nhận có nhiều vết máu, mảnh chai thủy tinh vỡ, thu giữ 8 vỏ đạn (chưa xác định loại súng và đạn).

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo thông tin từ Thanh Niên, cả Hải "bạch" và Triều "điên" đều thuộc các băng nhóm giang hồ chuyên bảo kê quán xá ở TP. Mỹ Tho. Ngoài ra, một số người tham gia vụ nổ súng ở quán karaoke XO cũng có liên quan với nhóm đối tượng đã từng nổ súng bắn nhau tại hẻm Lê Lâm (P.6, TP. Mỹ Tho) hồi tháng 12/2020.

Nhiều người dân ở khu vực đường Lý Thường Kiệt đã chứng kiến có ít nhất 3 người rượt đuổi nhau qua 2 con hẻm thuộc phường 5 rồi xuất hiện tiếng súng nổ. Tiếng súng đó vẫn tiếp tục cho tới ngã 4 đường Lý Thường Kiệt và Lê Văn Phẩm. Một người dân đi đường đã quay lại được clip cho thấy một thanh niên ngã xuống đường rồi tiếp tục đứng lên chạy tiếp.

Quá trình trinh sát, lực lượng chức năng đã bắt giữ một số đối tượng có liên quan để phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.