Nghệ An: Sản phụ sinh bé gái bên lề đường

Một sản phụ đã hạ sinh bé gái nặng 3,6 kg bên lề đường.

Theo nguồn tin từ Zing News, vào sáng 19/3, anh Lê Minh Hương, tài xế một hãng taxi ở huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An chở sản phụ Xồng I Cê (33 tuổi, ở bản Trường Sơn, xã Nậm Cắn) đến Trung tâm y tế huyện để sinh con.

Sản phụ sinh được bé gái bên lề đường - Ảnh: Zing News

Khi xe chạy khoảng 15 phút thì sản phụ này bỗng đau dữ dội, có dấu hiệu chuyển dạ. Tài xế liền tấp xe vào lề đường, cùng người thân đi cùng hỗ trợ sản phụ. Kết quả là chị Xồng I Cê đã sinh hạ thành công bé gái nặng 3,6 kg ngay bên lề đường.

Sau đó, anh Hương tiếp tục chở mẹ con sản phụ đến trung tâm y tế để được chăm sóc sức khỏe.

"Sản phụ là người đồng bào H'Mông, đây là lần sinh thứ 2 của chị này. Bác sĩ đang theo dõi sức khỏe mẹ con sản phụ", bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn nói với Zing News.

Quảng Nam: Phát hiện thi thể người đàn ông trong vườn cây Người dân phát hiện thi thể nạn nhân trong vườn cây cạnh chiếc xe máy.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghe-an-san-phu-sinh-be-gai-ben-le-duong-399222.html