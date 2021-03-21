Theo một số nguồn tin từ mạng xã hội, nghi phạm sát hại người yêu cũ đang mang thai đã có một tâm trạng đầy u uất trước khi trở thành kẻ sát nhân. Cụ thể, nam thanh niên này rất thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái đầy buồn bã, thậm chí là mang tính đe dọa.

Trước khi sát hại cô gái 19 tuổi nghi đang mang thai rồi tự sát, nam thanh niên này thường chia sẻ những dòng tâm trạng thể hiện sự mệt mỏi, chán nản thậm chí u uất về chuyện tình cảm.

Những trạng thái buồn bã, mệt mỏi của nghi phạm thời gian gần đây - Ảnh: FBNV

Còn về phía chồng sắp cưới của nữ nạn nhân, nam thanh niên thay đổi hình đại diện thành một màu đen, kèm dòng trạng thái đau buồn khi mất đi người mình yêu thương: “Anh thương 2 mẹ con, anh đến muộn rồi anh xin lỗi vợ, anh không bảo vệ được cho 2 mẹ con”.

Động thái mới nhất từ anh chồng sắp cưới của nữ nạn nhân - Ảnh: FBNV

Theo nguồn tin từ VOV, vào sáng ngày 21/3, lãnh đạo UBND xã Trường Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 2 người tử vong.

Hiện trường gây ám ảnh của vụ án - Ảnh: VOV

Thông tin điều tra ban đầu cho biết vụ án mạng xảy ra vào chiều 20/3, tại xã Trường Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).

Chồng sắp cưới của cô gái bị người yêu cũ sát hại: ‘Anh không bảo vệ được cho hai mẹ con’ Sáng 21/3, cộng đồng mạng đang rúng động bởi một vụ án mạng kinh hoàng. Theo một số nguồn tin mạng, cô gái và chồng sắp cưới sắp về chung một nhà thì sự việc đau lòng đã xảy ra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nghi-pham-sat-hai-nguoi-yeu-cu-dang-mang-thai-thuong-xuyen-dang-tai-trang-thai-u-uat-va-de-doa-tren-mang-xa-hoi-399342.html