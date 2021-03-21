Cô gái nhảy cầu, để lại lá thư tuyệt mệnh đầy thất vọng: ‘Con mệt lắm rồi, con sẽ bắt đầu cuộc sống mới’

Xã hội 21/03/2021 14:48

Khoảng 1h sáng (21/3), một cô gái 21 tuổi đã nhảy cầu tự vẫn. Trên bờ, nạn nhân có để lại tư trang và một bức thư tuyệt mệnh đầy bức bối.

Theo nguồn tin từ Pháp luật và bạn đọc, vào khoảng 1 giờ sáng nay (21/3), một cô gái 21 tuổi đã để lại tư trang cá nhân cùng bức thư tuyệt mệnh rồi nhảy cầu Hoá An (Biên Hoà, Đồng Nai) tự vẫn. Hiện vẫn chưa xác định được tung tích cũng như sự an nguy của cô gái trẻ này.

Qua kiểm tra tư trang cá nhân để lại, người dân phát hiện có một số vật dụng là túi xách, áo, điện thoại, CMND của cô gái. Thông tin ban đầu xác định nạn nhân Tr.Th.Tr. (SN 2000, ngụ P.Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) – theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị.

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 Tư trang của cô gái để lại trên bờ - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Nội dung bức thư tuyệt mệnh để lại như sau:

"Cuộc sống này vốn đã mệt mỏi rồi. Vùng vẫy ngoài xã hội đã khổ lại còn bị người ta hợp sức làm hại. Không ai sống cho ai được. Bạn không phải người ta nên bạn không biết được, không cảm nhận được họ đã trải qua những gì. 

Đúng hay sai thì trời biết đất biết, mọi người và lương tâm mọi người biết. Ngu suốt thời gian dài vậy đủ rồi. Miệng của mọi người. Không ai cấm mọi người nói, nhưng suy nghĩ là nói riêng tư, bạn không thể bắt người ta phải làm và suy nghĩ theo cách bạn muốn. 

Tôi mong sẽ không có ai là nạn nhân tiếp theo sau chuyện này. Con mệt lắm rồi, con sẽ bắt đầu cuộc sống mới. Mẹ đừng khổ vì con nữa. Miệng lưỡi thiên hạ sắc lắm. Không dùng dao mà có thể giết được người...".

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 Ngoài tư trang, cô gái trẻ còn để lại một bức thư tay - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 
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 Người dân hiếu kỳ tập trung tại nơi xảy ra sự việc - Ảnh: Pháp luật và bạn đọc 

Nhận tin báo có người để lại thư tuyệt mệnh trên cầu, lực lượng cứu hộ nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác tìm kiếm. Đến sáng nay, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiến hành.

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