Hình ảnh cuối cùng của 2 cô gái trẻ trước khi rơi lầu ở chung cư: Cầm ván trượt patin vào thang máy lúc rạng sáng

Cả hai cô gái nhấn thang máy đi lên tầng 20 rồi lên sân thượng. Không lâu sau đó, bảo vệ chung cư phát hiện hai nạn nhân tử vong dưới khu vực gần bãi xe chung cư.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, vào trưa 21/3, Công an TP HCM cho biết đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, hiện đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm tử thi hai cô gái trẻ rơi lầu ở chung cư Topaz Home, đường Phan Văn Hớn, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP HCM).

Hai cô gái vào thang máy lúc 1 giờ 41 phút (21/3) - Ảnh: Cắt từ clip

Được biết, hai cô gái tuổi còn trẻ vào chung cư Topaz Home lúc 1 giờ 41 phút ngày 21/3. Trong đó, một cô gái tóc ngắn và một cô gái tóc dài, một trong hai có cầm ván trượt patin. Cả 2 cùng đi lên tầng 20 của sân thượng. Không lâu sau đó, bảo vệ chung cư phát hiện hai cô gái tử vong dưới khu vực gần bãi xe chung cư nên lập tức báo với cơ quan chức năng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, Công an quận 12 phối hợp với các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm điều tra.

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