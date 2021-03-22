Mâu thuẫn khi nhậu trên tàu, ba người tử vong ở sông Tiền

Xã hội 22/03/2021 17:01

Sau cuộc nhậu trên tàu, đôi bên có xảy ra cự cãi và dùng tàu rượt đuổi nhau trên sông. Mâu thuẫn đã khiến 3 trong 4 người có mặt khi ấy mất tích. Đến trưa 22/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân.

Theo nguồn tin từ Vietnamnet, khoảng 5h ngày 20/3, anh Phan Thanh Minh (28 tuổi, ngụ xã Vĩnh Hòa, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) cùng vợ là chị Kiến Thị Út (30 tuổi) chạy ghe đi tỉnh An Giang mua rơm.

Anh Minh còn thuê Đỗ Hoành Tuân (35 tuổi) và Huỳnh Ngọc Thạch (37 tuổi), cùng ngụ huyện Ba Tri chạy thêm một tàu đi cùng. Mọi người đã dùng dây buộc hai tàu lại để dễ nói chuyện cùng nhau.

Đến 13h cùng ngày, hai tàu đi đến đoạn sông thuộc sông Tiền (xã Tân Phong, huyện Cai Lậy), Minh rủ Tuân và Thạch sang tàu của mình nhậu. Sau đó, Minh và Tuân xảy ra mâu thuẫn cự cãi.

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 Khu vực nơi tìm thấy thi thể 3 nạn nhân - Ảnh: Vietnamnet

Lúc này, Minh dùng tay đánh vào mặt Tuân. Chị Út thấy vậy nên tháo dây buộc giữa hai tàu. Tuân và Thạch nhảy sang tàu của mình.

Suốt quá trình cả hai tàu rượt đuổi nhau trên sông thì chị Út bị ngã xuống nước. Thấy vậy, Thạch và Tuân đều nhảy xuống cứu nhưng đều bất thành. Trong đó, Thạch đã bị đuối nước. Về sau, Tuân thấy tàu anh Minh trôi tự do trên sông nhưng trên tàu không có người.

Đến trưa 22/3, lực lượng chức năng đã tìm thấy 3 thi thể nạn nhân nói trên.

Hiện, vụ việc vẫn đang tiếp tục được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra và làm rõ.

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